大行晨报 - 美元短线表现波动｜大行晨报

近期受美国与伊朗战事扩大所影响，地缘政治风险急剧升温，原油及黄金等大宗商品价格齐飙。包括纽约联储银行总裁在内的多位联储局官员表示，伊朗战事为货币政策增添新变数，能源价格前景将成为影响通胀的关键因素。美国前财长及前联储局主席亦表示，美国介入伊朗战事将影响美国国内的经济和通胀，从而加重联储局后续货币政策的不确定性，局方现时或更倾向于观望，并不急于下调利率。现时市场仍不确定此次冲突会持续多久，以及后续是否会牵扯更多国家，投资者现时担忧能源价格飙升是否会加剧美国国内的通胀压力。



除此之外，受服务业推动影响，上周五公布的美国1月份生产者物价指数（PPI）按月上升0.5%，创去年9月以来最大单月升幅，按年则上升2.9%，两者均高于市场预期，期内，核心PPI按年意外上升3.6%。在美国，PPI指数通常被视为衡量国内上游物价水平，最新的数据或反映通胀压力持续存在。加上美国供应管理协会（ISM）2月制造业PMI亦高过市场预期，投资者忧虑联储局或推迟减息步伐，美汇指数本周连升两个交易日，星期二盘中更一度高见99.683，创下去年11月底以来的高位，逐渐逼近100美元关口，执笔之时收复部分升幅，正于99水平整固。



笔者认为，美汇指数反弹属市场情绪影响所致，至于是否持续还要观望战事发展以及国内各项经济指标。若美伊冲突仅属短期干扰，对环球市场各类资产的长期影响或有限，美元不排除再度回调。但若战事拖长并再次推升油价，全球经济复苏将面临更大的压力，亦会令通胀预期变得更加不确定。我们暂时维持对美元中性看法不变，预测美汇指数在2026年上半年将在96.5到104.5之间波动，短期阻力位为99.4。



光大证券国际产品开发及零售研究部