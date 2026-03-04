闻风至 - 北控息高属乱市避险之选 | 鲜股落镬

中东局势混乱加剧，港股持续受压。恒生指数昨日高开131点报26190点，惟弹至26218点已无力再上。午后跌势加剧，最多曾挫332点见25727点，最终收报25768点，跌291点，失守两万六关。全日成交金额增至3705.5亿元。



美伊冲突令市场不确定性升温，昨日资金从风险资产流出的力度加大，港股两个交易日累跌近861点，在此市况下，北京控股（392）可以一吼，该股胜在业务集中于内地的高息公用股，可望吸引避险资金关注。



美国与以色列在2月底对伊朗发动联合军事打击，伊朗革命卫队其后宣布向多个美军基地及以军指挥中心发射导弹与无人机，并扬言「最猛烈的反击即将开始」。地缘局势急剧恶化，油价飙升、避险资金涌向金市。



核心盈利增速具韧性



在这种市况下，资金自然寻找具防守性、现金流稳定、与外围关联度低的板块，而北京控股正好符合这三项特质。作为内地大型公用事业平台，业务涵盖天然气、水务、环保能源及啤酒等民生领域，收入与盈利高度稳定，与外围冲击的关联度极低，成为避险资金的天然落脚点。



于过去3个完整财年（2022至2024年 ），该股派息金额分别为1.6元、1.6元及1.62元，派息比率28%、33%、37%，以昨日收市价计，最新股息率约为4.5厘。



业绩方面，北控的核心盈利增速仍具韧性，去年上半年纯利按年录升8.1%，至34.04亿元人民币，主要因附属燕京啤酒上半年多赚45.5%所推动。



另外，中东乱局或引致燃气市场出现供应混乱，因卡塔尔能源已暂停天然气生产。而北控旗下拥有多项燃气相关资产，包括中国燃气（384）、北京燃气公司、北京燃气蓝天控股（6828），以及俄罗斯油气巨头PJSC Verkhnechonskneftegaz，可以说是危中有机。



走势上，大市连跌两个交易日，累跌逾800点，北京控股却不跌反升，从35.2元爬上昨日收市价35.78元，更一度升穿近日高位36.2元，曾见36.24元，向上突破苗头初现。



闻风至