邓力文 - 混合交易所结构性问题 | Exchange²

Polymarket同样面对交易所的多重问题。近期爆出的幽灵成交与做市商挂单被清除事件，暴露链下撮合+链上结算模式的交易所共同面临的一个核心难题︰时间差，会自然形成可被套利者利用的系统性缺口。



Polymarket为了想有中心化交易所的即时成交速度，它探用了混合式架构，链下下单和链上结算的混合架构。交易撮合、验签与回传成交讯号全部在链下完成，速度可达毫秒级，体验接近中心化交易所，而且用户毋须支付Gas即可下单。但最终资金结算，仍需提交至以太坊的L2 Polygon进行链上结算。问题出在此，这两层之间存在的时间差。链下认定「你已成交」，链上则要过数秒后才确认结算。只要这段间状态出现不同步，攻击者便能在链上抢先转走资金、或取消定单。当结算失败Polymarket的机制此刻会将价格范围内的做市商挂单移除。这类出现可以以低成本清空做市商挂单。当清空定单簿，攻击者便可以重新挂单以赚取更阔的价差。



捕捉系统延迟赚取价差



当做市商与自动化交易机械人依据链下讯号进行对冲时，便可能因链上结算失败而瞬间暴露于裸仓风险，导致损失。0x协议的RFQ（报价） 模式亦出现类似情况：做市商先签署报价，链下撮合认定交易可行，但链上在结算时因资金不足或多笔同时消耗授权而将交易回滚，最终使做市商的对冲动作变为无效。这类现象本质上与餐厅「前台告诉你餐点准备好了，但厨房其实尚未完成」相似，前后端状态不一致所引发的错误讯号，最终都会反馈为流动性提供者成本提高、策略失效或遭市场参与者刻意利用。正因如此，dYdX最终选择在v4直接迁移至独立L1，以确保撮合与结算在同一层处理。



在高频交易世界中，速度本身就是alpha，而若混合式架构允许某些交易者以极低成本捕捉系统延迟带来的确定性收益，交易所便容易沦为被套利者反复提取价差的场所。



邓力文