财政司司长上周发表2026-27年度《财政预算案》，以创新驱动、金融赋能为核心，同时强调多元发展与关爱惠民。针对北部都会区（北都）建设、基建投资及绿色转型，推出多项重点措施。这些政策不仅为香港经济注入长远动力，更为建造业带来实质支持，推动绿色基建和零碳转型迈向新里程。



北都被定位为香港未来的增长引擎，《预算案》明确提出加快多个重大项目：新田科技城首批创科用地及洪水桥大学用地的平整工程将于年内完成；牛潭尾新发展区及新田科技城第一期第二阶段将于下年度申请拨款启动。政府亦注资100亿元了洪水桥产业园有限公司作为起始资金，推动公私营合作，加速产业导入。此外，未来两年计划从外汇基金拨1500亿元支持北都及其他基建，并将绿色及基建债券借款上限提升至9000亿元，确保大型工程资金稳健。这一系列措施，为土木工程、绿色基础设施及可持续项目提供庞大需求与融资保障。



交通及绿色转型方面，《预算案》推进「八纵八横」铁路网络：今年招标洪水桥/厦村新发展区智慧绿色集体运输系统；北环线及港深西部铁路则目标2033至2034年通车；北都公路新田段预计明年上半年招标。这些大型交通及智慧绿色运输项目，将进一步推动电动设备在建筑工地应用，降低碳排放，并提升工程效率。



业界普遍持正面及积极态度。由三一集团、宁德时代、荣利营造等于去年中成立的「零碳智能联盟」，亦对预算案措施表示欢迎。联盟的技术优势正切合北都项目需要，包括工地部署电动工程机械、光伏系统、智能充电设施等应用，有助实现能源自给、资源循环及低碳施工。



是次《预算案》为北都增添强劲动力，带动新能源和绿色基建新机遇，业界将积极参与基建工程，共同推动香港迈向绿色繁荣。《预算案》亦透过稳健财政与创新融资，巩固北都「南金融、北创科」双引擎战略定位，为建造业提供稳定工程量及技术升级契机。



随着零碳智能联盟等跨界合作持续深化，香港有望加快绿色基建转型步伐，共同描绘出更鲜明的「零碳筑迹」——凭创新工程实现低碳、可持续城市蓝图，为下一代塑造可承传的绿色遗产。



零碳智能联盟秘书长

彭丽婷