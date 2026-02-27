Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伍礼贤 - 颐海国际具增长潜力 | 开工前落盘

伍礼贤
15小時前
产经 专栏
內容

　　内地新春期间消费数据造好，反映消费动能向好，加上海底捞销售出现拐点，而海底捞占颐海国际（1579）总收入近3成，此或有望带动颐海国际收入表现。

　　颐海国际于去年第4季在2C端完成中低至高个位数提价，同时公司精简低毛利率的方便食品组合，聚焦高毛利的火锅底料、中式复合调味品，同时协力厂商B端定制化产品占比提升，料进一步拉高整体盈利水平。

　　此外，颐海国际持续布局海外业务，不断加大区域覆盖程度，料将成为公司的第二增长曲线。

　　颐海国际财务表现稳健，截至去年中期，公司资产负债率为13.5%，并无任何银行借款。手头现金约18.8亿元人民币，高于7.2亿元的总负债，反映流动性充足，财务风险较低。

　　投资者可考虑在16.5元吸纳，目标价18.2元，跌穿15元离场。

　　本人为证监会持牌代表，本人没有持有上述股份​​。

光大证券国际
证券策略师
笔者为证监会持牌人
伍礼贤

