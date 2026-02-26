尹商基 - 内地黄金产业借港「出海」拓全球市场 | 商贸先锋

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

尹商基
7小時前
产经 专栏
全球地缘政治风险升温，贸易政策不稳、加上通胀和利率走势的变化，令黄金成为避险的投资产品，需求亦因此持续上升。近日我与世界黄金协会中国区首席执行官王立新谈及内地的黄金产业，他指出，内地的黄金珠宝产业工艺成熟，凭借香港作为联通世界的领先地位，已经具备「出海」的先决条件，相信内地黄金企业要走向国际舞台，绝非难事。

　　王立新过去三十年在黄金行业工作，见证内地黄金市场的变革，他指出：「内地黄金业界在研发、设计和生产等领域上已经做好专业分工，产业链的制造能力亦已相当成熟，但仍要持续推陈出新，迎合多变市场。」

　　由世界黄金协会刊出一份有关全球黄金需求趋势的报告显示，去年全球黄金需求总值飙升至5500亿美元，同比增长四成五，展望今年金价长期处于高位的环境下，预计金饰需求仍然受压。

　　王立新表示，国际金价持续高企，环球黄金首饰市场正共同面对成本高昂和产品需具备竞争力的挑战，业界推出结合新技术的「硬足金」饰品，为行业提供创新解决方案。他解释：「硬足金在保持24K足金成色与价值的同时，透过加工将硬度提升比传统足金饰品更硬、更轻、更亮，突破传统金饰偏软、易变型、造型风格受限的问题。」他认为，硬足金金饰更贴合现代消费者审美与日常搭配需求，同时亦为全球黄金珠宝市场注入新的增长动力。

　　王立新透露，世界黄金协会将首次以参展商身份参与香港贸发局举办的香港国际珠宝展，并联合十间内地领先的硬足金生产商，于首次设立的「硬足金展馆」展示崭新的黄金技术，目标以展会作「出海」平台，开拓环球商机。

　　第42届香港国际珠宝展将于3月4至8日假湾仔香港会议展览中心举办，展示各款珠宝首饰成品。珠宝展与3月2日至6日在亚洲国际博览馆举行的第12届香港国际钻石、宝石及珍珠展组成全球最大一站式珠宝商贸平台，由裸钻、散石、珍珠等原材料，到珠宝成品、设计师品牌，以至镶嵌组件、产品包装、鉴别仪器和技术等，一应俱全。

尹商基

