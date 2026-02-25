邓声兴 - 潼关黄金盈喜可跟进｜开工前落盘/头条名家本周心水

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

开工前落盘/头条名家本周心水
邓声兴
16小時前
产经 专栏
　　潼关黄金（340）于2月23日收市后发布盈喜，预期2025年全年公司拥有人应占溢利将介乎8.2亿至8.4亿元，按年激增289%至298%，核心驱动力在于矿产金「量价齐升」——上半年平均售价大幅上涨至每克666元（人民币），配合销量稳步增长，带动毛利率提升至51.5%的强劲水平。战略层面，于1月9日完成收购核心工程供应商陇鑫建设，实现纵向整合以强化成本控制及营运效率外，更获紫金矿业战略入股并签订金属流协议，不仅带来2500万美元的预付现金支援，亦为未来肃北矿区的深度勘探与产能扩张注入强心针。

　　展望未来，金价持续强势，受惠全球央行连续增持、美元信用弱化及地缘政治风险升温，黄金作为避险资产的地位进一步巩固。潼关黄金坐拥平均品位高达8.26克/吨的优质矿藏，配合清晰的产量增长路径（2027年目标4.12吨），在行业从「资源驱动」迈向「量价协同」的新模式下，其盈利弹性与成长确定性尤为突出，值得投资者持续跟进。目标价5元，止蚀价3.1元。

　　笔者为证监会持牌人士及笔者未持有上述股份。

香港股票分析师协会主席
邓声兴
 

