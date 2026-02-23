彭丽婷 - 数码港元上线：香港掀起日常支付新革命 | 零碳筑迹

谈及数字货币，大家往往联想到比特币的价格波动或者虚拟资产的炒作热潮。但事实上，一场更触及日常生活的金融创新浪潮，正于香港无声降临——一场关乎提升效率、构建未来基础设施，而非投机炒作和泡沫经济的深远变革。今时今日，「数码港元」和稳定币的试点，成为这场革命的主角。



近期，香港正加快步伐，在数字货币政策上大刀阔斧，包括立法会通过《稳定币条例草案》，令香港成为全球首个建构法定稳定币全链条监管的司法地区。首批稳定币发行人牌照有望于下月发出，象征本港数字资产产业真正由概念验证，进入落地执行新阶段。同时，证监会放宽虚拟资产保证金借贷规定，把比特币及以太币纳入合资格抵押品，更制订了首个永续合约发行框架。系列举措的核心，是以监管明确性换取市场流动性，让香港不仅追随国际，更力争成为全球数字资产规则的创新制订者。



最具突破的进展，其实正在支付场景中悄然铺展。星展香港最近完成「数码港元」先导计划第二阶段测试，通过「目的绑定货币」这一可编程技术，实现了向完成环保任务的市民发放数码代用券，并于商户端实时结算。这意味着，未来消费券可设特定条件，既能精准刺激经济，又能有效防止资金外流，从而促进政策目标和市场效率兼得。



这种可编程货币的想像空间远超现时。由供应链支付、跨境结算，以至智能合约自动执行，数字货币正重塑商业交易的底层逻辑。当港大副校长汪扬透露，数字人民币已在本港跨境结算试行之际，一个连通内地与国际市场的「超级联系人」新形象正为香港慢慢成形，开启以技术推动人民币国际化的新航道。



在金融科技与实体经济深度融合的趋势下，元朗「零碳智能空间」正展现开放创新的实验精神。虽然目前未直接涉足数字货币行业，但空间正积极拥抱新经济与新科技，着力整合新能源和智慧科技资源，为未来数字金融与绿色科技的跨界创新，提供测试场与合作桥梁。无论是运用区块链追踪碳足迹，还是以代币化激励环保行为，技术与可持续发展的交汇处，都有望在这个微型实验场诞生新的突破。



展望未来，香港要面对的不是技术能否实现，而是如何在创新与风险、开放与监管之间把握平衡。正如特区政府强调的三大原则——「风险管理、投资者保障、实体经济效益」，只有巩固稳健规管基础，数字货币方能从试点走进日常，从理念成为普及。



当数码港元像八达通般融入市民日常，当稳定币成为跨境贸易的标配工具，香港不仅巩固国际金融中心地位，更将书写「信任、效率与包容」的新金融篇章。这正是「零碳筑迹」所期望见到的——不止于绿色低碳，更是以智慧连接、持续重塑未来无限可能。



零碳智能联盟秘书长

彭丽婷

