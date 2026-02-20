郭家耀 - 百胜中国发展前景乐观 | 开工前落盘/头条名家本周心水

百胜中国（9987）去年第4季盈利1.4亿美元，增长21.7%，期内总收入28.23亿美元，增长8.8%，同店销售额上升3%。展望2026年，公司目标门店总数超过2万间，肯德基和必胜客净新增门店中，加盟店的占比达到40%至50%。资本支出预计介乎6亿至7亿美元，并向股东回馈15亿美元。



百胜中国表示，同店销售额连续3季实现增长，第4季系统销售额进一步提升至7%，经营利润增长25%。肯德基通过肯悦咖啡和KPRO肩并肩模式，解锁了新消费场景。必胜客也增强其性价比，并通过WOW门店模式，成功拓展至此前尚未覆盖的地区，尤其是低线城市。未来百胜将通过自营与加盟相结合的经营模式，计划于2030年门店数量逾3万间。同时，百胜正通过前端分层与后端聚合，持续扩大潜在可覆盖市场。行业竞争激烈的情况下，百胜中国继续保持增长，并进一步增加门店及覆盖率，发展前景乐观，值得持续关注。建议入巿价420元，目标价500元，止蚀价380元。笔者为证监会持牌人士，本人及相关人士没持有上述股份。



港湾家族办公室

业务发展总监

笔者为证监会持牌人

郭家耀