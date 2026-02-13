郭家耀 - 赣锋锂业目标价70元 | 开工前落盘/头条名家本周心水

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

郭家耀 - 赣锋锂业目标价70元

郭家耀
3小時前
产经 专栏
　　市场对锂价前景普遍乐观，电动车市场继续蓬勃发展，电动车在生产成本、续航能力和充电时间等方面取得进展，其中电池成本已下降约50%。电动车销量预计有望加速增长，预计到2035年全球电动车渗透率将达到58%，远高于去年的23%，而中国车企在大众市场的崛起也进一步支持了这趋势。储能系统的需求激增是另一个不可忽视的增长点，投行预计，受中国新增产能定价政策的推动，2026至2035年储能需求预计增长30%至53%。储能在锂需求中的占比将从2020年的8%逐步上升至2035年的42%，成为推动锂消费的重要支柱，对锂价形成有效支撑。

　　另外，供应增速仍滞后于需求增长，市场短缺将成常态，库存水平持续下降。预料锂价短期将维持高位，利好相关股份业绩，龙头企业赣锋锂业（1772）可优先留意。入巿价58元，目标价70元，止蚀价52元

　　笔者为证监会持牌人士，没持有上述股份。

港湾家族办公室业务发展总监
郭家耀

