尹商基 - 内地新兴高科技企业借港国际化平台扬帆出海 | 商贸先锋

尹商基
1小時前
产经 专栏
　　全球数码经济蓬勃发展，内地高科技企业积极寻求「走出去」的机遇。香港凭借开放、高效、国际化的营商环境，以及完善的知识产权保护制度，是吸引创科企业来港落户的关键，也成为企业拓展海外市场的理想跳板。我今天介绍的南卓数据科技有限公司（南卓数据）正是其中一个成功例子，透过香港贸易发展局（贸发局）「T-box升级转型计划」（T-box）的支援，加速国际化步伐，拓展东南亚市场，推进中国数码供应链的全球化布局。

　　南卓数据来自广州，于2023年12月正式落户香港，专注为企业数据中心提供人工智能（AI）算力服务。其业务涵盖公共算力共享平台租用、私有算力解决方案及AI平台建设，并与辉达（NVIDIA）等国际巨头建立技术合作。公司选址香港，正是看中香港作为连接内地与世界的双向门户角色，以及自由经济体、金融中心、文化包容等优势。

　　在落户香港的过程中，香港贸发局T-box团队提供了全方位支援，包括营商环境资讯、法律及税务顾问引荐，协助公司顺利开业。落户后，公司迅速展开多项合作项目，如与香港环保科技专业人员总会合作建立AI厨余回收系统，成功节省50%人力资源并提升效率达6至7倍。

　　T-box亦于南卓数据申请政府资助当中提供意见。公司在开发AI算力池软件期间，获T-box建议申请创新科技署的「专利申请资助计划」（PAG），最终成功获批专利，进一步保障智慧成果，并有助开拓新加坡及内地市场。

　　在ESG方面，T-box建议公司参加香港品质保证局的「ESG Connect」计划及加入环境社会及治理公会（ESGC），公司不但取得ESG标志，更获颁2024「普惠ESG算力管理大奖」，彰显其绿色科技品牌形象。

　　为拓展东南亚市场，T-box提供新加坡及越南的营商指南、工业园区资讯及投资机遇，并安排公司参加「探索东盟商机」工作坊及香港贸发局「香港国际创科展」（InnoEX），促进与买家交流。公司亦参加该局的「创业快线」初创培育计划，与其他企业切磋交流。

　　未来，公司计划进一步开拓新加坡和越南市场，T-box将协助其与贸发局海外办事处对接，提供在地支援。南卓数据首席架构师Tide Lui表示，香港不仅是超级联系人，更是企业在复杂贸易环境下的安全避风港，助力业务持续发展。

　　南卓数据的成功例子，印证了T-box在助力内地高科技企业国际化方面的关键角色，亦展示了香港作为国际商贸平台的独特优势。

尹商基

商贸先锋