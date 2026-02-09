Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

闻风至 - 理想汽车估值具吸引力 | 鲜股落镬

闻风至
6小時前
产经 专栏
內容

港股上周五再度走软，恒生指数低开531点报26354，随后曾跌见26295，挫达590。惟大市迅即掉头，跌幅一度收窄至175点见26710。收报26559，跌325点。成交额回落至2478.7亿元。

　　今年市场主线依然清晰：内需是国策扶持的大方向，电动车产业更是重中之重。从中央对新能源车补贴力度、充电网络建设、地方政府推动换车政策等多项措施可见，新能源车仍是政策最愿意倾斜的产业之一。在这背景下，电动车概念股自然成为资金重新审视的板块。

　　然而，龙头比亚迪（1211）近期走势偏弱，价格战阴影挥之不去，令整个板块承压。但在一众电车股中，理想汽车（2015）算是值博率较高一员，原因不但是估值调整后的吸引力，更在于其基本面仍保持强劲动能。

　　近年有众多造车新势力崛起，大部分是炒概念多于一切，业绩表现不稳算是造车新势力的常态，理想汽车是少数盈利能力表现得较平稳的特例。惟该股去年第3季业绩亦要见红，主因是理想MEGA因召回事件，而引发当季卖车毛利率跌至15.5%水平，若撇除召回事件引发的影响，该季度车辆毛利率达19.8%。

基本面保持强劲动能

　　刺激消费继续成为2026年首要任务，其中内需继续成为政策关键词，新一轮「国补」金额将会按车价百分比计算，预计将对15万元人民币以上的车型更受惠，因此市场对中高价的电动车抱有较大期望。

　　近日，理想汽车董事长兼行政总裁李想表示，全新一代理想L9将在今年2季度内发布，理想L9 Livis售价55.98万元人民币。报道指，理想L9 Livis是拥有如神经系统般的「直觉级」响应，完成从「人驾原生」到「人机共驾原生」的全面进化。

　　股价来看，理想负面消息已大致反映于股价中，市场对其短期交付波动、价格战压力等因素已有充分消化。从技术走势观察，股价在60元水平多次出现明显承接力，更值得留意是，股价于上周在大市偏弱背景下 逆市突破70元阻力位，成交同步放大，显示资金流向开始转向积极，短线动能有所改善。

闻风至

