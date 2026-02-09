刘伟利 - 当央行收起安全网 | 巨B讲投资

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

刘伟利
6小時前
产经 专栏
　　上周五深夜，贵金属市场的暴跌不只是一次价格修正，更像是一场针对未来货币政策的预演。市场真正恐惧的，并非单一商品的波动，而是对一个时代终结的确认——那个由央行无限流动性保驾护航的时代，可能即将落幕。

　　这场市场震荡的引信，是前联储局理事沃什（Kevin Warsh）获提名为下任主席。若现任主席鲍威尔是依赖滞后数据的谨慎驾驶者，沃什则被视为准备拆解引擎的工程师。然而，这场潜在的「货币政策重置」，其意义远超个人风格的差异。

　　值得探讨的新视角在于，此举可能标志全球主要央行「策略哲学」的根本转移。过去15年，应对危机的主流逻辑是「先刺激、后缓退」，但这也导致资产价格与实体经济的长期脱钩。沃什的潜在使命，或许是通过一场可控的市场「压力测试」，迫使金融体系重新正视风险定价，而非永远预期政策救生索。

　　这种转变的核心矛盾在于：如何在收紧金融条件与支持科技驱动的生产力增长之间取得平衡。沃什据信深受其圈内对人工智能提升生产率观点的影响，这可能解释其「减息」与「激进缩表」并存的矛盾策略构想。其目标并非扼杀经济，而是试图将资本从纯金融投机，重新导向能真实提升效率的领域。

　　这对普通投资者的启示极为深刻。未来的市场波动，可能不再被视为需要立即平息的「故障」，而是被决策者部分容忍的「价格发现过程」。这意味「分散配置」与「风险管理」的内涵必须升级——不能仅是跨资产类别的分散，更需要对冲政策范式转移本身的风险。

　　从更广的视野看，若美国率先收紧流动性的「总闸门」，全球资本版图可能重绘。过去依赖美元流动性的新兴市场与特定资产类别，将面临真正的考验。同时，这也可能意外地助推其他区域的金融自主性进程，加速去美元化趋势在金融架构层面的酝酿。

　　最终，这场提名提醒我们，央行角色正从市场的「最终守护者」转向「系统稳健性的监督者」。对于习惯了央行呵护的市场而言，学习在没有安全网的环境下行走，将是未来数年最关键的必修课。投资的逻辑，或须从追逐流动性浪潮，回归到辨识真实价值创造的本源。

Collis Capital合伙创始人
刘伟利

