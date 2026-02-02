伍一山 - 恒指急挫可视为后抽调整 | 有钱图

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伍一山
4小時前
1月份最后一个交易日港股大幅下挫，恒指上周五收市报27387点，跌580点。全日成交金额减至3016亿元，日线图呈大阴烛。

　　以周线图分析，恒指上周低位26619，高位28056，一周累升63.7点，呈上影线较长的阳烛，反映回吐压力大。周线图技术指标偏好，MACD由熊牛转为双牛；慢随机指数维持买入讯号；9周RSI升至67.11。整个1月恒指累升1756点，大升6.85%，呈大阳烛，月线图技术指标偏强。

　　恒指去年9月开始大致在25000至27500之间横行，上周一度突破区间顶部高见28056，一周收报27387，仍略高于前高位27381，算是初步突破。从日线图看，恒指上周五大幅回吐，刚好跌至横行区顶部，可视之为后抽调整，上周三的上升裂口（27188至27258）料有支持，守稳此关后市仍可看好。

　　国企指数上周五大跌235点报9317，一周累升156点，1月份累升403点。周线技术指标偏稳，MACD牛熊，熊差收窄；慢随机指数维持买入讯号，9周RSI升至57.01。国指亦作后抽调整，20天线（9216）与10天和100天线重叠，料有支持。

安徽皖通升破横行区

　　安徽皖通高速（995）逆市升3.4%报13.91元，公司日前公布与S19联合体其他成员订立协议，成立合资实施S19淮南至桐城高速公路舒城至桐城段的项目。该项目全长约44.07公里，预料今年开工。走势上，股价去年6月大升至15.82元超买，阴阳烛以「射击之星」见顶，10月跌10.91元，MACD出现底背驰，12月升至14.25元超买调整，跌至12.6元后横行整固，上周五以大阳烛升破横行区，MACD牛差扩大利好，可候13.6元买入，目标价15.8元，跌破13.14元止蚀。

伍一山

