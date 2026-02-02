张日强 - 忽然提早来临的楼市小阳春 | 楼声随笔

受惠去年政府推出新房策措施，加上银行连环减息的刺激，去年整体楼市气氛向好，当中新盘及二手楼市场表现相对理想，在用家及投资者大举入市的实况下，成交量及造价都有明显上升。差饷物业估价署上周公布的最新数据显示，去年12月楼价按月升0.2%，属连升7个月的讯号，全年楼价则上升3.25%，扭转连挫3年的局面。此外，近期新盘开售连番报捷开红盘，楼市小阳春看似提早来临。

扭转3年颓势 去年楼价升3.25%

楼市气氛大致好转，受到去年多项利好因素带动，尤其是银行连环减息的效应，随即引领大批用家及投资者蜂拥入市，再加上大手投资「西饼客」的推波助澜下，新盘及货尾等都先后取得不俗的销情，部分更卖个满堂红，连番开出红盘，其中西沙大盘先后开售都频频报捷，其他发展商见市况急速升温，亦纷纷为旗下新盘软销及推广，并部署短期内推出应市，部分更已率先上楼书及开价出击，反映发展商亦加快推盘步伐，以便迎接楼市的旺势。



除了新盘连番取得热销的实况外，货尾盘亦静悄悄地限量推出市场吸客，部分发展商对旗下货尾盘作出轻微提价或削减优惠，相信是受到近期楼市好转所以改变策略，在用家及投资者积极抢货的实况下，部分货尾盘亦录得大手投资客连环扫货，加上短炒投资客于市场上连环录得沽货获利的个案，市况逐步进入稳定的势头。



事实上，受惠政府推出新房策措施，以及银行连环减息的效应，令去年楼价累升约3.25%，并且结束3年的跌势，西沙大盘开售连番报捷刺激，市场上新盘及货尾盘同样表现活跃，由于每年农历新年前后都有机会出现楼市小阳春，惟近日市况明显升温，新盘及货尾盘连番报捷开红盘，楼市小阳春看似提早来临，多间发展商为了捉紧楼市的旺势，随即加快推盘步伐，分别有上环、黄竹坑及尖沙咀新盘等软销或推售，部分率先开价或部署上楼书等，并有意于农历新年前后推售，料短期仍有新盘推出应市。



张日强