彭丽婷 - 北都智慧物流新引擎 | 零碳筑迹

随着北部都会区发展蓝图逐渐明朗，「国际创科新城」的定位不仅着眼于科研与居住，更蕴藏一个可大幅提升香港核心竞争力、重塑大湾区经济格局的机遇——打造世界级智慧物流枢纽。这不仅是传统仓储与运输的升级，更是香港深度融入湾区、服务湾区，并为市民生活带来实质便利的战略支点。



发展高端智慧物流，意味著香港有望成为大湾区效率提升的「超级介面」。结合本地国际化营商环境、自由贸易体系、健全法律及知识产权保护，北都若能引入AIoT、自动化仓储、大数据路径优化等技术，有望成为全球高端消费品、精密零件、冷链药品及跨境电商进入湾区的首选分拨中心。这将大幅优化区内供应链效率，吸引高附加值产业集聚，巩固香港国际供应链管理枢纽的地位。



对香港市民而言，智慧物流的发展将带来更快速、准确的配送服务，支撑电商与新零售发展。更重要的是，当香港成为湾区物流核心节点，更多优质、新鲜的商品可以更低成本、更高效率地进入本地市场，直接提升生活品质与选择。



然而，智慧物流的绿色转型同时面对现实挑战——物流车队能源转换的成本压力。传统燃油货车虽然运营成本高企，但新能源物流车，尤其是重型车辆，则受制于充电设施不足、充电时间较长，以及电价波动等问题。业界普遍持观望态度，主要原因是对充电网络覆盖、电池标准及长远经营效益存有疑虑，而相关政策配套和支援措施亦尚未完善。



要破解这一困局，推动智慧物流与绿色能源协同，必须依靠前瞻而精准的政策配套。政府应在北都及主要物流走廊预留土地，并同步规划和建设高标准的公共充电及换电网络，同时对企业自建充电设施提供资金补贴或税务优惠，推广集中式、高效率的智慧充电场站。另一方面，为新能源物流车辆提供稳定而具吸引力的充电电价套餐，并考虑在特定路段或时段给予路桥费减免、优先通行等政策，提升市场竞争力。此外，政府亦可推出针对中重型电动货车的购置补贴或置换奖励，并鼓励金融机构开发绿色融资或租赁产品，协助企业分散投资风险，从而推动车队更新换代。这些措施相互配合，将会北都智慧物流的绿色转型提供有力支撑。



北都的智慧物流园，不应只是一个更高效的货场，而应成为驱动大湾区供应链绿色升级、引领产业规则的创新引擎。香港政府的角色，是通过清晰政策与实际支援，将行业挑战转化为新标准和领先优势。当物流车轮由绿色动力驱动，高效转动时，输送的不仅是货物，更是香港与湾区共同迈向可持续未来的信心。



零碳智能联盟秘书长

彭丽婷