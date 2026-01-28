闻风至 - 金山云成交配合连抽两棍 | 鲜股落镬

港股经过个多星期的整固及蓄势后，恒生指数昨日终于再度突破两万七大关并收于关上，为11月中以来首次。大市高开98点报26863点，随后升幅扩大，并重上两万七关，最高曾见27188点，涨423点。收报27126点，升361点。全日成交金额2543.7亿元。



金山云（3896）有势启动新升浪，该股昨日一举升穿7元、7.5元两个关口，而且是连升两棍，下站正向8元、9.45元两大阻力进发。今个算势有大成交配合，突破意欲强烈。



先解读金山云昨日的上升原因，消息面上，集团刚公布其在智算云领域有新突破。据报，其智算平台金山云星流已完成从资源管理平台向一站式AI训练推全流程平台的战略升级。市场认为，这举动是为AI应用需求爆发作事前准备。



智算云领域现新突破添憧憬



该平台不止是一个AI大模型，据国泰海通证券报告指，该平台实现了从异构资源调度、训练任务故障自愈到机械人行业应用支撑、模型API服务商业化落地的全链路闭环支持近40种不同模型，包括Xiaomi MiMo、DeepSeek、Qwen3、Kimi等。



即是说，这个平台可应用于我们最熟识的一般逻辑推理，还可应用于机械人数据工程、智能汽车、仿真平台、模型训练与部署等热门的功能性用途。



这宗新消息出炉后，市场对金山云的观感正大幅改变，投行开始不再关注于集团尚未扭亏这个缺点，而是开始用「市销率」去审视这间公司。广发证券给予金山云AI云业务6倍市销率，及非AI云业务2倍市销率，对应合理价值10.49元。维持「买入」评级。



「市销率」在金融界又称「市梦率」，原因非常直接，因为这指标并不是量度企业当下的盈利能力，而是量度市场愿意为「未来的增长故事」（营收增长多少），而付出多少溢价。因此盈利已不是金山云现在要做的事，市场的关注点开始落在金山云的投资是否正确，也就是说，集团投资越大，市场反而越希望它「烧得其所」，简单直接去想，即是烧钱可以换市值。若论烧钱的话，金山云老板雷军确有其本事。



闻风至