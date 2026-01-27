温杰 - 百度升浪料未完 | 开工前落盘/头条名家本周心水

笔者昨日执笔时，百度（9888）股价虽然显著下跌超过4%，但相信只是近月股价急升后的获利回吐，后市料仍有回升机会。集团股价上升实源于多项利好因素，包括萝卜快跑（自动驾驶出行服务平台）持续落地不同市场、建议分拆昆仑芯于香港独立上市，以及正式发布文心大模型5.0正式版。以估值计，其2026年的预测市盈率实为约20倍，以一间同时具有现时两大投资概念（自动驾驶及人工智能）的企业而言，估值仍是低于同业。若集团再有好消息出现，又或是大市向上突破，百度股价都有望于整固后重拾动力。



笔者并非证监会持牌人，并无拥有上述建议股份发行人之财务权益。



香港股票分析师

协会理事

温杰