温杰 - 百度升浪料未完 | 开工前落盘/头条名家本周心水

开工前落盘/头条名家本周心水
温杰
1小時前
　　笔者昨日执笔时，百度（9888）股价虽然显著下跌超过4%，但相信只是近月股价急升后的获利回吐，后市料仍有回升机会。集团股价上升实源于多项利好因素，包括萝卜快跑（自动驾驶出行服务平台）持续落地不同市场、建议分拆昆仑芯于香港独立上市，以及正式发布文心大模型5.0正式版。以估值计，其2026年的预测市盈率实为约20倍，以一间同时具有现时两大投资概念（自动驾驶及人工智能）的企业而言，估值仍是低于同业。若集团再有好消息出现，又或是大市向上突破，百度股价都有望于整固后重拾动力。

　　笔者并非证监会持牌人，并无拥有上述建议股份发行人之财务权益。

香港股票分析师
协会理事
温杰

温杰 - 碧瑶在手合约丰富｜开工前落盘/头条名家本周心水
　　碧瑶绿色（1397）是笔者持续跟进的股份之一，旗下主要有四大业务，当中以清洁，以及废物处理及回收占最高比重，分别占总收入的79.6及10.7%。针对其清洁分部，集团于去年下半年中标政府海事处一份为期3年总值约1.5亿元的「香港东部水域海上垃圾清理及处理服务」合约，标志着其服务版图成功由陆地拓展至海洋。另外，于去年6月30日，集团现存未到期合约总额约为30.99亿元，其中约10.44亿元将于去年
2026-01-23 02:00 HKT
