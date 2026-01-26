伍一山 - 恒指守稳10周线仍可看好 | 有钱图

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伍一山
2小時前
产经 专栏
內容

大市连升3日，恒指上周五高开232点至26861，随即攀至全日高位26895，升266点，其后升幅收窄，午前见全日低位26689，仅升60点，收报26749，升119点，高开低收呈阴烛。

　　以周线图分析，恒指上周低位26363，高位26895，一周累跌95点，阴阳烛为陀螺，结合上一支高位阳烛，可视为利淡的「身怀六甲」形态。周线图技术指标偏稳，MACD熊牛，熊差收窄；慢随机指数维持买入讯号；9周RSI回落至60.72。保历加通道横行，通道顶（27115）仍是短期阻力之一。

　　恒指去年9月开始大致在25000至27500之间横行，11月中跌近区间底部，上月由低位回升，前周升近顶部阻力，上周回吐但跌幅不大，10周线（26081）与20周线（26171）近乎重叠，是短线重要支持，守稳此关仍有机会试冲27500阻力，升破上望30000点；反之若然跌破，恒指或要再试区间底部25000水平。

重汽后抽整固候低吸纳

　　国企指数上周五反弹46点收报9160，一周则累跌60点，周线技术指标偏稳，MACD牛熊，熊差收窄；慢随机指数维持买入讯号，9周RSI报51.95守住中轴。国指周线阴阳烛为十字星，好淡于10周线（9074）和20周线（9205）之间争持待变。

　　中国重汽（3808）下跌2%报32.28元，公司发布去年营运数据，其天然气重卡累计销售19.87万辆，按年增长12%；新能源轻卡销售1.6万辆，大增390%。去年重汽出口重卡超过15万辆，增长11%，连续21年高踞中国重卡出口首位。走势上，股价去年11月开始于高位横行整固，上周三以大阳烛升破横行区顶部，MACD双牛利好，但上周五升至33.80元后掉头倒跌，估计是作后抽整固，可候回吐至30.8元买入，目标价36元，跌破30元止蚀。

伍一山

