黄德几 - 蒙牛乳业前景有改善｜开工前落盘/头条名家本周心水

地缘政治局势持续紧张，美汇美债出现回吐，人民币升值背景下，加上内地政策鼓励消费，利好传统消费股表现。



蒙牛乳业去年上半年，收入415.67亿元人民币，按年下跌6.9%，主要受液态奶业务拖累，该分部收入321.92亿元，占总收入77.4%，毛利率上升1.4个百分点至41.7%，反映成本控制有效，纯利20.46亿元，下跌16.4%。分部表现，奶粉业务收入16.76亿元，增长2.5%；冰淇淋38.79亿元，增长15%；芝士23.74亿元，增长12.3%，数据反映产品多元化，策略凑巧。



地缘政治风险加剧，为蒙牛带来机遇。全球贸易紧张下，内地对欧盟乳制品实施反补贴调查及高达42.7%的关税，限制进口竞争，保护本土企业如蒙牛的市场份额。虽然供应链不稳可能推升成本，但本土原料过剩转化为优势，蒙牛强调其奶粉产品与欧洲召回事件无关，每批次严格检测，巩固消费者信任。在这背景下，蒙牛可加速抢占内地市场，缓解需求压力。



内地政府鼓励内需的政策提供强劲支撑。延长利息补贴至2026年底，涵盖消费贷款，旨在提振乳制品需求。上海育儿补贴方案尤为利好，每名3岁以下婴幼儿每年补贴3600元，免税，涵盖2025年1月前出生儿童，直接刺激奶粉及婴儿乳制品销售。全国层面，免费牛奶及托儿补贴鼓励生育，预计扩大蒙牛旗下品牌如优萃宝爱的市场，推动行业复苏。



蒙牛股份回购纪录彰显管理层信心，提升每股盈利及股东价值。



总体而言，尽管业绩承压，地缘风险及内需政策转化为正面因素，结合回购及产品多元化，蒙牛2026年销售有望重返增长。



其实上，去年9月至年底，一直以长方形通道横行，近期出现突破，重上各移动线，形成短期上升通道，STC及MACD有买入讯号，未持有货品可考虑15.3元吸纳，中线目标17.7元，不跌穿14.4元可以继续持有。



Usmart盈立证券研究部执行董事

黄德几

