大行晨报 - 避险情绪或利好离岸人币｜大行晨报

美国最新核心通胀增速低于市场预期，数据显示，美国去年12月消费者物价指数（CPI）按年升幅维持在2.7%不变，与预期相同。期内，核心通胀按年升2.6%，低过市场预期。另外，美国劳动力市场或比预期更具有韧性，数据显示，截至1月10日止当周，首次申请失业救济人数跌至19.8万人，按周减少9000人，亦低于市场预期的21.5万人。数据公布后，美汇指数小幅回落整固。



另外，最新公布的数据显示，内地2025年经济增长达到中央政府目标，2025全年内地国内生产总值（GDP）按年增长5%。单计去年第四季，内地经济增长录得4.5%，结果均符合市场预期。另外，最新公布的三头马车数据显示，内地经济在稳步复苏当中，去年12月工业生产按年增长5.2%，高于市场预期增长5%。期内，零售销售按年增0.9%，略低于市场预期。数据令离岸人民币小幅走高。除此之外，内地连续第三个月录得通胀。去年12月消费者物价指数（CPI）按年上升0.8%，较11月扩大0.1%，并回升至2023年3月以来最高水平。



笔者认为，随着内地持续刺激经济，配合人行加大结构性政策支持，人民币有望逐步回稳走强。离岸人民币作为我们今年看好的货币，现时已升穿上半年目标价约6.97水平，加上近期受美国和欧盟对于格陵兰岛归属权事件越演越烈所影响，环球资金或流入人民币资产寻求避险，离岸人民币短线不排除继续创新高，美元兑离岸人民币初步目标价为约6.9水平。



光大证券国际产品开发及零售研究部

大行晨报