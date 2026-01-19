伍一山 - 恒指升破横行区机会较大 | 有钱图

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伍一山
4小時前
大市上周五高开低收，恒指高开171点至27094，中段转升为跌，收市跌78点报26844，全日成交额减至2551亿元。

　　以周线图分析，恒指上周低位26187，高位27206，一周累升613点，呈阳烛。周线图技术指标持续改善，MACD熊牛，熊差进一步收窄；慢随机指数维持买入讯号；9周RSI回升至62.33。保历加通道横行，通道顶（27064）成上周阻力。

　　恒指去年9月开始于高位横行，大致在25000至27500之间上落.11月中跌近区间底部，上月由低位回升，上周升近顶部遭遇回吐压力，但调整幅度不大，而且全周以阳烛收市，估计只是短线调整，10周线（26063）与20周线（26105）重叠，是短线重要支持，守稳此关料将试冲27500阻力，升破上望30000点。大市于高位横行4个月，应已消化去年4月以来的升幅，近期升市日成交明显增加，动力逐渐恢复，预料今次整固后破顶机会较大。

中广核矿业升破旗形

　　国企指数上周五下跌46点报9220，一周则累升172点，周线阴阳烛为陀螺，技术指标偏稳，MACD牛熊，熊差收窄；慢随机指数维持买货讯号，9周RSI重返中轴之上报54.13。国指反弹受制于20周线（9200），走势不及恒指。

　　中广核矿业（1164）逆市升4.9%报3.82元，AI电力需求庞大，中美加快核电建设，天然铀价格有望持续上行。公司投资的矿山去年第4季共生产天然铀702.5tU，季度计划完成率达94.6%。走势上，股价去年10月中急升至4.2元，RSI出现顶背驰，即日以阴烛倒跌单日转向，11月下旬跌至2.7元后以「锤头」见底，上周五以大阳烛升破旗形，MACD双牛，牛差扩大利好，现价买入，目标价4.9元，跌破3.65元止蚀。

