黄德几 - （1038）长建具防御性可吼 | 开工前落盘/头条名家本周心水

黄德几
4小時前
　　长江基建（1038）牵头财团出售英国铁路车辆租赁公司UK Rails（Eversholt Rail）交易进展顺利，此项交易将带来理想的入帐收益，累计回报约为2015年收购价的两倍。公司持有UK Rails 65%股权，该资产过去十年提供稳定现金流，防御性强劲。另外，集团受益于全球绿色转型及基建需求上升，多元化资产组合提供稳定现金流，防御性高，适合在经济波动期持有。随着资本重新配置及潜在并购，2026年业绩料更强劲。建议于现价附近买入，预期股价稳步上行。

　　技术上，1月13日升至62.7元高位获利回吐，跌至20天线随即反弹，走势维持良好，未持货可考虑56元吸纳，中线目标看65元，若跌穿53.6元止蚀。

Usmart盈立证券
研究部执行董事
笔者为证监会持牌人
黄德几

黄德几 - 携程被查同程受惠｜开工前落盘/头条名家本周心水
　　携程集团（9961）作为内地在线旅游服务行业龙头，但因涉嫌滥用市场支配地位，被市场监管总局立案调查，同时爆出员工离职短信乌龙事件，引发市场关注。 　　然而，从基本面分析，这些事件对公司核心业务影响有限。携程主营酒店预订、机票销售和旅游套餐，受益于中国经济复苏和消费升级。2025年全年业绩显示，携程营收增长超过20%，受惠国际旅游恢复和内地短途游热潮。调查虽可能带来罚款（预计不超营收10%
2026-01-15 02:00 HKT
