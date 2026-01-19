黄德几 - （1038）长建具防御性可吼 | 开工前落盘/头条名家本周心水
长江基建（1038）牵头财团出售英国铁路车辆租赁公司UK Rails（Eversholt Rail）交易进展顺利，此项交易将带来理想的入帐收益，累计回报约为2015年收购价的两倍。公司持有UK Rails 65%股权，该资产过去十年提供稳定现金流，防御性强劲。另外，集团受益于全球绿色转型及基建需求上升，多元化资产组合提供稳定现金流，防御性高，适合在经济波动期持有。随着资本重新配置及潜在并购，2026年业绩料更强劲。建议于现价附近买入，预期股价稳步上行。
技术上，1月13日升至62.7元高位获利回吐，跌至20天线随即反弹，走势维持良好，未持货可考虑56元吸纳，中线目标看65元，若跌穿53.6元止蚀。
