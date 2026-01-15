Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黄德几 - 携程被查同程受惠｜开工前落盘/头条名家本周心水

黄德几
4小時前
产经 专栏
　　携程集团（9961）作为内地在线旅游服务行业龙头，但因涉嫌滥用市场支配地位，被市场监管总局立案调查，同时爆出员工离职短信乌龙事件，引发市场关注。

　　然而，从基本面分析，这些事件对公司核心业务影响有限。携程主营酒店预订、机票销售和旅游套餐，受益于中国经济复苏和消费升级。2025年全年业绩显示，携程营收增长超过20%，受惠国际旅游恢复和内地短途游热潮。调查虽可能带来罚款（预计不超营收10%），但类似阿里案后，公司往往加强合规，提升效率，不会动摇其技术平台和用户数据优势。

　　旅游服务预订平台行业前景乐观，即将到来的「特长」春节假期，将会是内地民众出游旅行高峰，将带来定单激增。

　　除了携程，同程旅行（780）基本面亦稳健，专注大众旅游及非一线城市市场，去年第3季度收入55.091亿元人民币，按年增长10.4%；经调整净利润10.602亿元，增长16.5%，利润率持续提升，反映成本控制及营运效率改善。

　　同程聚焦中端市场和铁路票务，而且目前无调查消息，显示其合规性较强，短线看同程可能跑赢携程。

　　总体而言，行业前景以及即将到来的「特长」春节假期，相关股份股价调整，可是知为中长线入市良机。携程若无严重罚则，股价亦有望反弹。

Usmart盈立证券研究部执行董事
黄德几
 

黄德几 - （2208）金风候调整后吸纳 | 开工前落盘/头条名家本周心水
　　金风科技（2208）最新业绩表现稳健，去年首3季营业收入481.47亿元人民币，纯利25.84亿元人民币。风电行业整体复苏，随着绿色能源转型加速，公司主业有望保持稳健增长。另外，内地商业航天企业蓝箭航天向科创板递交招股书，金风科技旗下江瀚资产持有蓝箭航天约4.14%股权，若蓝箭航天顺利上市，将带来投资收益，进一步提升公司价值。 　　技术上，金风股价去年11月至今形成长期上升通道，上周五曾
2026-01-12 02:00 HKT
