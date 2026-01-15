黄德几 - 携程被查同程受惠｜开工前落盘/头条名家本周心水

携程集团（9961）作为内地在线旅游服务行业龙头，但因涉嫌滥用市场支配地位，被市场监管总局立案调查，同时爆出员工离职短信乌龙事件，引发市场关注。



然而，从基本面分析，这些事件对公司核心业务影响有限。携程主营酒店预订、机票销售和旅游套餐，受益于中国经济复苏和消费升级。2025年全年业绩显示，携程营收增长超过20%，受惠国际旅游恢复和内地短途游热潮。调查虽可能带来罚款（预计不超营收10%），但类似阿里案后，公司往往加强合规，提升效率，不会动摇其技术平台和用户数据优势。



旅游服务预订平台行业前景乐观，即将到来的「特长」春节假期，将会是内地民众出游旅行高峰，将带来定单激增。



除了携程，同程旅行（780）基本面亦稳健，专注大众旅游及非一线城市市场，去年第3季度收入55.091亿元人民币，按年增长10.4%；经调整净利润10.602亿元，增长16.5%，利润率持续提升，反映成本控制及营运效率改善。



同程聚焦中端市场和铁路票务，而且目前无调查消息，显示其合规性较强，短线看同程可能跑赢携程。



总体而言，行业前景以及即将到来的「特长」春节假期，相关股份股价调整，可是知为中长线入市良机。携程若无严重罚则，股价亦有望反弹。



Usmart盈立证券研究部执行董事

黄德几

