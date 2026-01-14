Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

邓声兴 - 药明康德目标价130元｜开工前落盘/头条名家本周心水

开工前落盘/头条名家本周心水
开工前落盘/头条名家本周心水
邓声兴
2小時前
　　药明康德（2359）股价表现强劲，跑赢港股整体市场及生命科学工具和服务行业平均涨幅，成为港股创新药产业链的核心驱动标的。公司发布2025年度业绩预告，预计归属于上市公司股东的净利润为191.51亿元，按年增长约103%，其中包含出售联营公司部分股权以及剥离部分业务所获得的投资收益；基本每股收益预计约6.7元人民币/股，按年增长约104.27%。业绩预增超预期主要源于公司独特的「一体化、端到端」CRDMO业务模式，紧抓客户对赋能需求的确定性，并通过拓展新能力、建设新产能，持续优化工艺和经营效率，推动业务稳健增长。同期，公司出席第44届摩根大通医疗健康年会并发表主场演讲，提升全球影响力，反映国际社会对中国研发服务能力的认可，可能短期提振投资者情绪。CXO板块近期受益于创新药行情带动，定单复苏态势明显，海外药企研发投入稳健提供支撑；长期来看，行业趋势如全球创新药投资回暖、AI与出海驱动、集中度提升，将为药明康德带来盈利与估值双修复。

　　公司持续推进全球产能布局，并以Chemistry42 AI药物设计平台赋能客户，强化「CRDMO+AI工具」双轮驱动模式，未来预计持续经营业务收入维持双位数增长，巩固其作为全球创新药研发确定性增长引擎的地位。目标价130元，止蚀价105元。

　　笔者为证监会持牌人士及笔者未持有上述股份。

香港股票分析师协会主席
邓声兴
 

