关志康 - 破产之后还比你富有 | 神耆商机

近日与一班老友饭聚，一位业主分享了个小秘密：「我太古城的租客搬走后，我拆信时无意间开了他的银行月结单，吓了一大跳——他的现金存款竟然高达九位数！注意不是资产，是现金！平常见佢日日食大家乐，果然人不可以貌相。」



另一位朋友翻开手机，分享一则新闻道：「汇丰最近发表报告指，香港每13人就有一位『千万富翁』，平均39岁达标。而且，过去一年此类客户更增长了一成多。你话香港地『深藏不露』的人是不是特别多？」



席间还有一位高级会所的遴选会员也分享道：「我近来简直活在『平行时空』。传媒不停报道某某王、某某哥几唔掂，负债累累，『周身蚁』。殊不知在会所里，他们仍是谈笑风生，觥筹交错。社交媒体的『键盘战士』嘲讽他们元气大伤、家道中落，但现实是他们仍然美女簇拥、万人景仰。实行你（债主）有你『闭翳』，佢有佢富贵。」



「我有几个朋友，破产后依然大鱼大肉、『鱼翅捞饭』，照样密密睇项目、『做世界』。善用金融工具，在律师和专家策划下，合法地把资产转移妥当。懂得在法律框架下自编『破产剧本』，才是真正的醒目仔。」



一位老前辈边苦笑边感叹：「正所谓『烂船都有三斤钉』，有钱人的『三斤钉』，随时等于你身家的一千几百倍。有钱人未必会让你知底细，你担心自己仲实际。再退一步，就算破产人士没有隐藏资产，至少已经合法『走数』，一身轻。因此，有时间倒不如多关心那些不选择破产、坚持欠债还钱的朋友，他们才是真正值得尊敬的人！」



健康教育基金会主席

关志康