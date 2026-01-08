尹商基 - 港商以玩具展对接「一带一路」可持续发展机遇 | 商贸先锋

香港玩具业一直致力推动可持续发展，我今日介绍的香港纸品玩具商鹏利（Panley），早着先机把握绿色商机，公司藉参与香港贸发局「香港玩具展」，以香港的展览与物流枢纽优势力拓国际市场，成功进军泰国和印尼等「一带一路」市场。



鹏利从事纸品玩具超过20年，公司以香港为总部，并在深圳设厂，推出多个益智拼图、棋盘游戏系列，产品畅销于欧美、澳洲等市场。



鹏利（香港）有限公司高级销售经理罗手兵表示，「我们的重点产品『Learning Kitds』结合STEAM教育理念，让孩童寓学习于娱乐，并体验环保。为此，我们采用符合FSC森林认证的纸料作为产品原料，产品均符合欧盟的安全标准。」



商贸配对服务促成合作签新定单



为了进一步把香港玩具品牌深入国际不同市场，公司过去积极参与大型展览，自2002年起参与贸发局玩具展。



罗手兵坦言，业界面对多项环球经济不明朗因素，当前正面临内卷斗价，公司正全力开拓「一带一路」市场。「『一带一路』市场是我们的新目标，我们期望与更多初创公司合作。去年贸发局玩具展期间，我们在该局的协助下，参与了4场商贸配对服务，认识了来自捷克、西班牙、泰国和印尼的潜力客户，更促成与两家来自泰国和印尼的企业合作，为当地消费者提供教育类和STEAM产品。」



去年玩具展为公司带来「一带一路」东南亚市场约10%的定单增长，「我们对参展成果很满意，除了获取新定单，也更了解东南亚和『一带一路』市场，当地市场对教育玩具有一定需求，用家群的数量和消费力也十分可观。」



新设「潮玩馆」开放公众互动



今年香港玩具展、香港婴儿用品展与香港国际文具及学习用品展，将于下周一（1月12日）起，一连4天于香港会议展览中心举行。玩具展更首设「潮玩馆」（Pop & Play），汇聚约150个潮玩IP，更有IP推出「会场首发」及「全球限量」的珍品，亦设有多个打卡热点。「潮玩馆」将同步开放予业界买家及公众，促进更多跨界别及跨行业合作。



尹商基