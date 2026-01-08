Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

尹商基 - 港商以玩具展对接「一带一路」可持续发展机遇 | 商贸先锋

商贸先锋
商贸先锋
尹商基
3小時前
阅讀更多
产经 专栏
內容

香港玩具业一直致力推动可持续发展，我今日介绍的香港纸品玩具商鹏利（Panley），早着先机把握绿色商机，公司藉参与香港贸发局「香港玩具展」，以香港的展览与物流枢纽优势力拓国际市场，成功进军泰国和印尼等「一带一路」市场。

　　鹏利从事纸品玩具超过20年，公司以香港为总部，并在深圳设厂，推出多个益智拼图、棋盘游戏系列，产品畅销于欧美、澳洲等市场。

　　鹏利（香港）有限公司高级销售经理罗手兵表示，「我们的重点产品『Learning Kitds』结合STEAM教育理念，让孩童寓学习于娱乐，并体验环保。为此，我们采用符合FSC森林认证的纸料作为产品原料，产品均符合欧盟的安全标准。」

商贸配对服务促成合作签新定单

　　为了进一步把香港玩具品牌深入国际不同市场，公司过去积极参与大型展览，自2002年起参与贸发局玩具展。

　　罗手兵坦言，业界面对多项环球经济不明朗因素，当前正面临内卷斗价，公司正全力开拓「一带一路」市场。「『一带一路』市场是我们的新目标，我们期望与更多初创公司合作。去年贸发局玩具展期间，我们在该局的协助下，参与了4场商贸配对服务，认识了来自捷克、西班牙、泰国和印尼的潜力客户，更促成与两家来自泰国和印尼的企业合作，为当地消费者提供教育类和STEAM产品。」

　　去年玩具展为公司带来「一带一路」东南亚市场约10%的定单增长，「我们对参展成果很满意，除了获取新定单，也更了解东南亚和『一带一路』市场，当地市场对教育玩具有一定需求，用家群的数量和消费力也十分可观。」

新设「潮玩馆」开放公众互动

　　今年香港玩具展、香港婴儿用品展与香港国际文具及学习用品展，将于下周一（1月12日）起，一连4天于香港会议展览中心举行。玩具展更首设「潮玩馆」（Pop & Play），汇聚约150个潮玩IP，更有IP推出「会场首发」及「全球限量」的珍品，亦设有多个打卡热点。「潮玩馆」将同步开放予业界买家及公众，促进更多跨界别及跨行业合作。

尹商基

最Hit
曾志伟无官一身轻公然爆料？「指责」男星剧集令TVB陷危机：争啲搞到啲股票冧咁滞
曾志伟无官一身轻公然爆料？「指责」男星剧集令TVB陷危机：争啲搞到啲股票冧咁滞
影视圈
13小時前
香港落雪？网传欧洲模型料「超级寒潮」月中袭港 最低跌至0°C 天文台：机会不大
香港落雪？网传欧洲模型料「超级寒潮」月中袭港 最低跌至0°C 天文台：机会不大
社会
11小時前
连锁酒楼激抵优惠！脆皮乳鸽/龙趸斑/烧鹅$28起 全港12间分店晚市供应
连锁酒楼激抵优惠！脆皮乳鸽/龙趸斑/烧鹅$28起 全港12间分店晚市供应
饮食
11小時前
寿司郎「0元购」新招？香港栋笃笑艺人点足7物$0埋单 网民狂呼好尴尬 ：睇到想揾窿捐！
寿司郎「0元购」新招？香港栋笃笑艺人点足7物$0埋单 网民狂呼好尴尬 ：睇到想揾窿捐！
饮食
10小時前
《寻秦记》配角已转行做餐饮业 被同事当面掟毛巾 卑微捧餐叹：今时今日做餐饮仲辛苦啊
《寻秦记》配角已转行做餐饮业 被同事当面掟毛巾 卑微捧餐叹：今时今日做餐饮仲辛苦啊
影视圈
9小時前
新型药房「掉钱包」陷阱袭港？「有馅」银包跌地 事主亲述执起心寒后续｜Juicy叮
新型药房「掉钱包」陷阱袭港？「有馅」银包跌地 事主亲述执起心寒后续｜Juicy叮
时事热话
18小時前
长者自助餐2026｜20大星级酒店Buffet推介！$167/起任食龙虾/生蚝/片皮鸭 乐悠咭全年有折
长者自助餐2026｜20大星级酒店Buffet推介！$167/起任食龙虾/生蚝/片皮鸭 乐悠咭全年有折
饮食
13小時前
东张西望｜女儿指证母手机充斥通奸床照  六旬翁惨白养便宜仔女  有家归不得报警：佢会有报应
东张西望｜女儿指证母手机充斥通奸床照  六旬翁惨白养便宜仔女  有家归不得报警：佢会有报应
影视圈
2026-01-06 22:00 HKT
千海水产优惠加码！$308起无限任食4小时 必试烧活鳝/活蚬/澳洲和牛/Häagen-Dazs+啤酒任饮
千海水产优惠加码！$308起无限任食4小时 必试烧活鳝/活蚬/澳洲和牛/Häagen-Dazs+啤酒任饮
饮食
12小時前
连锁酒家再破底价！阿拉斯加长脚蟹$198/斤 羊腩煲/片皮鸭/东星斑$108起
连锁酒家再破底价！阿拉斯加长脚蟹$198/斤 羊腩煲/片皮鸭/东星斑$108起
饮食
12小時前
更多文章
国际设计大师陈幼坚担任展览创意总监。
尹商基 - 香港意大利联乘加速「引进来×走出去」 | 商贸先锋
香港特区政府去年公布了《文艺创意产业发展蓝图》，其中提出建立「国际平台」促进中外文化艺交流。由文创产业发展处（文创处）赞助、香港贸发局主办的DesignInspire 2025正好延续蓝图愿景，将意大利设计与香港国际贸易平台紧密衔接。今年我最关注两个策展单元：陈幼坚（Alan Chan）的「BOTTEGA HONG KONG」与Chilai Howard（郑智礼）的「TINY STUDIO」。两者
2025-12-04 02:00 HKT
商贸先锋