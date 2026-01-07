Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

邓声兴 - 中国宏桥目标价41元｜开工前落盘/头条名家本周心水

开工前落盘/头条名家本周心水
开工前落盘/头条名家本周心水
邓声兴
1小時前
　　中国宏桥（1378）昨日强势突破，股价飙升逾6%，收报35.26元，创上市以来新高。公司作为全球领先的铝制品生产商，业务覆盖铝合金、铝锭及加工产品，并在中国、东南亚等多地布局，具备完整产业链优势。近期伦铝突破每吨3000美元，沪铝亦站上2.4万元人民币关口，主要受供应紧张预期推动。莫桑比克Mozal铝厂即将停产消息加剧市场对电解铝供应稳定的忧虑，加上全球PMI回暖带动需求增长，供需紧平衡格局持续，铝价易涨难跌，行业利润空间有望进一步扩张。华创证券指出，全球铝库存维持低位，对价格形成有力支撑，若美国因电力问题减产，铝价弹性或更显著。

　　中国宏桥不仅拥有前列的电解铝产能，更透过几内亚铝土矿资源及西芒杜铁矿项目深化海外布局，保障原料供应并拓展盈利来源。公司持续推动高分红及回购，红利资产属性日益凸显，在行业景气周期中有望核心受益。展望后市，短期铝价强势及供应忧虑仍为催化剂，中长期则看好其成本控制与资源整合能力，投资者可关注铝价走势及公司分红政策，把握行业红利机遇。目标价看41元，止蚀价28元。

　　笔者为证监会持牌人士及笔者未持有上述股份。

香港股票分析师协会主席
邓声兴
 

