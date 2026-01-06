Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

邓声兴 - 卧安机器人目标价125元 | 开工前落盘/头条名家本周心水

邓声兴
9小時前
产经 专栏
　　卧安机器人（6600）股价强势突破，昨日一度飙逾27%，高见118元，较招股价累涨近6成，成交活跃反映市场对其稀缺价值的认可。公司定位全球领先的AI具身家庭机器系统供应商，凭「运动+陪伴+执行」三线产品矩阵，已打入日本、欧美等高阶市场。技术护城河尤为坚实，手握超过三百项全球专利，核心团队深耕机器视觉与神经控制网络，实现毋须改造家居的「外挂式」自动化解决方案，此创新路径显著降低普及门槛。公司近3年营收复合增速达49%，毛利率连续攀升至54.2%，稳居行业首位，2025年上半年更迎来盈利拐点，印证其从规模扩张向质量盈利的战略转型成功。公司将于2026年1月推出首款人形家庭机器人H1，主打衣物整理、餐具清洗等复杂任务，标志着从单品智能迈向生态系统的关键一步。在全球家庭机械人市场爆发与商业化拐点双重驱动下，卧安凭借先发优势、技术厚度及盈利能见度，有望持续领跑赛道，成为资金布局智能革命的核心标竿。目标价125元，止蚀价92元。

　　笔者为证监会持牌人士及未持有上述股份。

香港股票分析师
协会主席
笔者为证监会持牌人
邓声兴

邓声兴 - 吉利具重估空间 | 开工前落盘/头条名家本周心水
　　吉利汽车（175）2026年目标销量345万辆，配合政策支持、智能化提速及海外产能扩张，估值目前约12倍预测市盈率，低于行业平均，具重估空间。集团凭借技术储备、品牌矩阵及全球化布局，在行业整合期中占据有利位置，业绩与估值双重提升可期。目标价22元，止蚀价16元。笔者为证监会持牌人士及未持有上述股份。 香港股票分析师 协会主席 笔者为证监会持牌人 邓声兴
2026-01-05 02:00 HKT
开工前落盘/头条名家本周心水