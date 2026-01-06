Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

闻风至 - 内房再起动 金茂可跟进 | 鲜股落镬

闻风至
9小時前
产经 专栏
A股复市，上证指数强势突破4000点大关，上周五先行炒上的港股却仅微升8点，收报26347点，或要先消化上日升势。北水重来，全日成交金额大增足足一倍至2834.6亿元，创逾一个月新高。

　　内房或有重大刺激政策即将来临，新憧憬令内房股集体回升。其中，中国金茂（817）拥有鲜明的「红底」背景，加上近期几项大动作，均令集团财务能力处于较有利位置。

　　先从近期中共官方刊物《求是》杂志的一篇评论文章讲起，《求是》在2026年第一期刊物上发特约评论员文章《改善和稳定房地产市场预期》，文章指出，政策预期上，政策力道要符合市场预期，「政策要一次性给足，不能采取添油战术」，导致市场与政策陷入博弈状态。

　　这句「一次性给足，不能采取添油战术」，被市场视为中央对内房行业政策转向的一句重要说话。摩通报告指，鉴于自去年下半年以来，房价和销售持续恶化，摩通认为政策制订者考虑新的论述/方向是合乎逻辑的。但认为仅凭该文章尚未足以表明官方立场的改变，而下一个政策时间窗口是3月的「两会」和4月的政治局会议。

展开首棍反弹 单日涨逾6%

　　从内房股价的股价走势来看，已见强劲的刺激作用，华润置地（1109）昨日抽升5.05%、中海外（688）走高2.72%，今日重点介绍的中国金茂更见大涨6.5%。

　　走势上，金茂只是刚于去年12月急插的低位展开首棍反弹，较12月份的横行位约1.4元水平仍有追弹空间，若突破1.5元阻力更是值得留神。

　　去年11月，市场传出金茂拟发行境外债券，是3年多以来首次，发债反应亦将成为质地较好的内房股指标之一。再于去年12月份，金茂披露拟出售三亚旅业100%股权，将录得15.73亿元人民币的税前收益，预料资金回笼约22.6亿元人民币，集团指所得拟用于未来可能的合适投资，包括参与未来的土地购买及开发、并购优质资产机会，以及/或作一般营运资金。

　　在多重政策预期改变下，市场对内房股的投资情绪应会逐步回暖，预料后续政策将在「两会」或政治局会议中进一步明朗化，市场信心有望再被推升。金茂的财务实力相对算是较好一员，值得列入重点观察名单中。

闻风至

