彭丽婷 - 智慧工地时代：用科技守护每一条生命 | 零碳筑迹

每当传来工地意外的新闻，总让人心头一紧。建筑业作为城市的塑造者，却长年与高风险如影随形。怎样才能真正筑起安全防线，将人文关怀嵌入冰冷的钢筋水泥？答案，或许不只在更严格的规例，而在更聪明的技术之中。



元朗「零碳智能空间」展示的「4S智慧工地管理平台」，正为我们描绘出一幅以科技守护生命的未来蓝图。传统工地安全管理高度依赖经验与不间断巡查，犹如「人海战术」，难免出现盲点和延误。而「4S（Smart, Site, Safety, System）」平台核心在于，为工地安装感知风险的「数字之眼」，以及联通各方的「智慧神经」。通过物联网感测器，系统能实时监测人员定位、机械状态、噪迫、尘埃等环境数据，甚至能识别未戴安全帽、误闯危险区域等违规行为。一旦发现隐患，警报将即时通知相关人员，令工地安全实现由被动响应走向主动预警。



这不仅是效率的提升，更是管理哲学的进化─安全监管从以往模糊的「大概率」，迈向精准的「全覆盖」，让每一位工友都获得系统性照顾和保障。安全，是企业的「生命线」；这条生命线，今天由数据与演算法编织得更坚韧。配合整合资源、提升协同效率的ERP系统，项目管理能够在「人、机、物、环、法」五大要素之间，实现科学调度，从源头减少混乱带来的风险。



科技的温度，最终为的是人的尊严与平安。在元朗「零碳智能空间」，这种智慧管理理念与绿色建造技术已被融合展示，预示着建筑业更安全、高效与低碳的明天。当智慧工地从概念走向普及，市场期盼的，不仅是工地事故率下降，更是行业对劳动者生命价值的最高敬意─用最前沿的技术，兑现最根本的承诺：让每一位城市建设者，都能平安回家。



零碳智能联盟秘书长

彭丽婷

