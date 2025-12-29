Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

闻风至 - 华润建材谷底反弹可期 | 鲜股落镬

闻风至
23分鐘前
专栏
2025年临近尾声，展望来年，在中央的「反内卷」政策推动，以及基建和数据中心的需求回升影响下，内地水泥价格或于明年出现持续的反弹势头，华润建材科技（1313）上周三升1.26%收报1.6元，谷底反弹可期。

　　今年，内地水泥业加大错峰停窑的力度，行业产能利用率一度低于50%水平。在9月份，内地多个部门联合印发《建材行业稳增长工作方案（2025-2026年）》通知，提到要严格水泥玻璃产能调控。

　　《方案》提及，严禁新增水泥熟料、平板玻璃产能，新建改建项目须制订产能置换方案。严禁从非大气污染防治重点区域向大气污染防治重点区域转移水泥熟料、平板玻璃产能。水泥企业要在2025年底前对超出项目备案的产能制订产能置换方案，促进实际产能与备案产能统一。

盈利能力已见改善

　　华润建材科技于今年首季已见扭亏为盈，转赚1.07亿元（人民币，下同），首3季累赚3.31亿元。

　　展望2026年，预料中央将继续以基建力保经济增速在接近5%水平，初步预期GDP增近目标为4.8%。另一方面，中国科技企业在今年初才公布斥巨资投入在AI基建之上，单是今年上半年已有逾200个AI基建计划在建当中，包括数据中心、区域枢纽等多种项目。

　　据内地统计2025年中国资料中心市场规模预估将突破3180亿元，年复合成长率逾25%。至2030年，这数字可望攀升至1.2万亿元。

　　在多重利好因素交织下，水泥行业有望走出低谷，迎来更健康的供需格局。华润建材科技作为龙头之一，盈利能力已见改善，若政策与需求同步推进，其业绩弹性仍具想像空间。随着基建与AI相关投资持续落地，行业景气度有望在2026年延续回升动能。

闻风至

