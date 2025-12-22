Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

轮商精选 - 镑汇暂稳 留意「10086」 | 窝轮热炒特区

窝轮热炒特区
窝轮热炒特区
轮商精选
3小時前
阅讀更多
产经 专栏
內容

　　本周多间主要央行有政策动向，日本央行上周五如预期宣布加息25个点子，欧洲央行及英伦银行则已于周四公布议息结果。欧洲央行如市场预期按兵不动，行长拉加德称通胀可能在短期内回落，并强调若经济增长动力持续改善，政策空间可能会有所调整。

　　议息结果公布后，欧罗兑美元上周四曾升至1.176水平后回落。如看好欧罗兑美元后市可注意欧美认购证「10091」，行使价1.22，实际杠杆约22.6倍，26年6月到期。如看淡欧罗兑美元走势可注意欧美认沽证「10089」，行使价1.1，实际杠杆约21.7倍，26年6月到期。

　　英伦银行于12月会议以5比4投票通过减息25个点子，行长贝利强调利率正处于「逐步下行」路径。英镑兑美元上周四同样于议息结果公布后一度升至1.3446水平后回落。如看好英镑兑美元走势可注意英美认购证「10086」，行使价1.38，实际杠杆约25.1倍，26年6月到期。如看淡英镑兑美元走势可参考英美认沽 证「10084」，行使价1.25，实际杠杆约24.2倍，26年6月到期。

摩根大通亚洲上市衍生产品销售部

本资料仅供香港居民或合资格投资者作为资讯参考。本资料所述之结构性产品并无抵押品。如发行人及担保人无力偿债或违约，投资者可能无法收回部分或全部应收款项。本页面提供有关结构性产品的资讯由摩根大通证券（亚太）有限公司（「摩根大通」）编制，仅供参考用途，并不构成任何要约、建议、提呈出售或招揽购买任何上述产品，亦并不构成摩根大通或其联属公司进行任何交易之承诺。

轮商精选

最Hit
古天乐冬至送暖！与多名艺人惊喜现身过渡屋 与大埔灾民食盆菜
古天乐冬至送暖！与多名艺人惊喜现身过渡屋 与大埔灾民食盆菜
社会
16小時前
55岁前「TVB金牌司仪」今年初破产  开班当导师重新出发  首开腔谈困境：于谷底徘徊
55岁前「TVB金牌司仪」今年初破产  开班当导师重新出发  首开腔谈困境：于谷底徘徊
影视圈
13小時前
苏民峰2026马年运程︱12生肖运势逐个睇！长者属马兔健康要小心 3个生肖旺桃花易脱单
苏民峰2026马年运程︱12生肖运势逐个睇！长者属马兔健康要小心 3个生肖旺桃花易脱单
生活百科
15小時前
昨日（20日），最后一辆经皇岗口岸验放通关的跨境货车从香港进入内地。
皇岗口岸︱最后跨境货车通关 货运通道完成历史使命︱36年珍贵照片
即时中国
16小時前
蔡思贝两年冇拍剧罕剖白心声 疑受王浩信绯闻影响损内地人气 传获猛人照顾等嫁？
蔡思贝两年冇拍剧罕剖白心声 疑受王浩信绯闻影响损内地人气 传获猛人照顾等嫁？
影视圈
12小時前
「富贵港姐」认跟老公少做一件事 结婚2年新鲜感已过 靠虚拟搞掂未能完美
「富贵港姐」认跟老公少做一件事 结婚2年新鲜感已过 靠虚拟搞掂未能完美
影视圈
10小時前
78岁林子祥颈上现「离奇状况」  进食精神涣散跟唔切老婆  状态直线下滑令人担忧
78岁林子祥颈上现「离奇状况」  进食精神涣散跟唔切老婆  状态直线下滑令人担忧
影视圈
7小時前
港铁大叔手机叠手机偷拍女仔 点解部电话咁长!? 正义港女当场拆穿蛊惑手法 ｜Juicy叮
港铁大叔手机叠手机偷拍女仔 点解部电话咁长!? 正义港女当场拆穿蛊惑手法 ｜Juicy叮
时事热话
13小時前
考车牌︱元旦起禁考试车用「外挂」睇位 教车师傅爆行家出猫离谱玩烂规矩：考生势更易肥佬
社会
15小時前
80年代男星挺巨腩开骚肥到无颈 网民：惨不忍睹 因失言风波人气插水一度减产加入警队
80年代男星挺巨腩开骚肥到无颈 网民：惨不忍睹 因失言风波人气插水一度减产加入警队
影视圈
16小時前
更多文章
轮商精选 - 纽约期金逼近高位 留意「21802」 | 窝轮热炒特区
　　黄金市场2025年表现受市场关注，新兴市场央行持续买入、零售投资者参与增加，以及全球经济和地缘局势不确定性等多重因素或支持今年金价走势。 　　纽约期金近日逐渐逼近此前10月所创的高位，周三续于4300美元水平徘徊，如投资者看好金价后市可参考S金购「21802」，行使价3741港元，实际杠杆约13倍，2026年4月15日到期。相反，如认为金价后市有下跌空间则可留意S金沽「13109」，行使
2025-12-18 02:00 HKT
窝轮热炒特区