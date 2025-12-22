轮商精选 - 镑汇暂稳 留意「10086」 | 窝轮热炒特区

本周多间主要央行有政策动向，日本央行上周五如预期宣布加息25个点子，欧洲央行及英伦银行则已于周四公布议息结果。欧洲央行如市场预期按兵不动，行长拉加德称通胀可能在短期内回落，并强调若经济增长动力持续改善，政策空间可能会有所调整。



议息结果公布后，欧罗兑美元上周四曾升至1.176水平后回落。如看好欧罗兑美元后市可注意欧美认购证「10091」，行使价1.22，实际杠杆约22.6倍，26年6月到期。如看淡欧罗兑美元走势可注意欧美认沽证「10089」，行使价1.1，实际杠杆约21.7倍，26年6月到期。



英伦银行于12月会议以5比4投票通过减息25个点子，行长贝利强调利率正处于「逐步下行」路径。英镑兑美元上周四同样于议息结果公布后一度升至1.3446水平后回落。如看好英镑兑美元走势可注意英美认购证「10086」，行使价1.38，实际杠杆约25.1倍，26年6月到期。如看淡英镑兑美元走势可参考英美认沽 证「10084」，行使价1.25，实际杠杆约24.2倍，26年6月到期。



摩根大通亚洲上市衍生产品销售部



轮商精选