朱红 - 小米偏软 部署「15276」 | 窝轮热炒特区

据《界面新闻》报道，小米（1810）中国区近期开启一系列人事调整，涉及手机、汽车、大家电等核心运营类岗位。小米股价近日升至43.64元后，跟随大市回落至20天线40元附近。如看好小米可留意认购证「15276」，行使价57.88元，实际杠杆7倍，明年4月到期。如看淡小米可留意认沽证「22168」，行使价32.18元，实际杠杆5倍，明年6月到期。



美国总统特朗普批准辉达向中国出口H200人工智能晶片，条件是美国政府将从销售中抽取25%分成，华虹半导体（1347）股价跌5%至75元附近，如看好华虹可留意认购证「15312」，行使价97.88元，实际杠杆4倍，明年4月到期。如看淡华虹可留意认沽证「21729」，行使价53.95元，实际杠杆2倍，明年7月到期。



重要声明：本资料由香港证券及期货事务监察委员会持牌人中银国际亚洲有限公司（「本公司」）发出，其内容仅供参考，惟不保证该等资料绝对正确，亦不对由于任何资料不准确或遗漏所引起之损失负上责任。本资料并不构成对任何投资买卖的要约，招揽或邀请，建议或推荐。认股证/界内证/牛熊证属无抵押结构性产品，构成本公司（作为发行人）而非其他人士的一般性无抵押合约责任，倘若本公司无力偿债或违约，投资者可能无法收回部分或全部应收款项。过往的表现并非未来表现的指标。认股证/界内证/牛熊证价格可跌可升，并可在到期时或到期前会变成毫无价值，引致投资全盘损失。投资前，投资者应仔细参阅有关上市档（及任何该档之附录）及有关补充上市档所载认股证/界内证/牛熊证的详情（包括风险因素），充分了解产品性质及风险，考虑投资是否适合阁下的个别情况，如有需要，应咨询专业顾问。



中银国际股票

衍生产品董事

笔者为证监会持牌人

朱红