陈永陆 - 平保受惠国策可分段吸 | 陆叔讲股

陈永陆
25分鐘前
在2025年中国资本市场全面深化改革的浪潮下，中国平安（2318）作为内地领先的综合金融服务提供商，正充分受益于一系列利好政策。这些政策不仅涵盖保险业的黄金发展期，还延伸至资本市场的投融资改革与证券市场的稳定提振。今年中国证监会及央行等机构推出多项重磅措施，旨在深化资本市场投融资综合改革，推动「十五五」期间高质量发展。核心包括放宽保险资金入市规则、加速长期投资改革试点，以及鼓励大型险企将新增保费的30%投资于A股。这些政策不仅回应了经济挑战与国际环境变局，还通过结构性货币工具（如互换便利）注入不少于500亿元的流动性，支持市场稳定。对中国平安而言，这意味着其庞大资金池（截至2025年第3季度末，保险资金投资组合规模逾5万亿元）将获得更多灵活配置空间，转化为业务增长与投资回报的双重红利。

　　从政策层面看，国家明确将人寿保险业务定位为服务民生与经济高质量发展的战略支柱，预计寿险行业将迎来黄金发展期。中国平安作为寿险龙头，已然率先捕捉这机遇。2025年前3季度，其寿险新业务价值达1328.56亿元（人民币，下同），按年增长46%，远超行业平均水平；原保险保费收入1718.57亿元，按年增长7.1%。同时，产险业务综合成本率优化至97%，业务品质持续提升。得益于政策鼓励创新业务与长线布局，中国平安的「大康养」战略加速落地，一、二支柱养老金管理规模超9500亿元，较2022年底增长近70%。这些进展不仅巩固了其市场份额，还直接推升净利润至1328.56亿元，按年增长11.5%。

盈利能力具新动能

　　在资本市场包容性与适应性改革的推动下，保险资金的长期投资试点加速推进，新一轮225亿元资金即将到位。中国平安的资金运用策略由此受益匪浅，其投资组合非年化综合收益率达5.4%，按年上升1.0个百分点。银行业务亦保持稳健，核心一级资本充足率提升，资产质量平稳。政策放宽险资入市规则，预计释放千亿级增量资金，将进一步优化中国平安的资产配置结构，支持其在债券、股票与另类资产间的平衡布局。这不仅降低了投资波动风险，还为整体盈利能力注入新动能，预计2025年全年综合成本率将持续优化2.6个百分点以上。

　　证券市场是政策红利的直接受益领域。中央明确要求大型险企从2025年起，将新增保费的30%投向A股，这将为市场注入稳定长钱，防范大起大落。中国平安作为综合金融平台，其证券业务（包括陆金所控股）将从中获益，预计带动A股市值流通与交易活跃度提升。整体而言，中国平安受惠于保险增长、资本优化与证券提振。近日股价已出现突破，相信估值正在修复，建议继续分段吸纳。

资深独立股评人
陈永陆

