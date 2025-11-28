尹商基 - 贸发局12月活动推动知识产权同时助力初创 | 商贸先锋

近年我接触不少本地创科企业，深切体会到知识产权不再只是专业术语，而是与我们生活息息相关的概念。身边趣味十足的公仔和创意产品，往往是企业吸引投资、拓展东盟与国际市场的核心资产，香港正积极将这种「新语言」制度化。即将于12月举行、由香港特区政府及香港贸发局合办的「亚洲知识产权营商论坛」，以及香港贸发局旗舰活动「创业日」，从支援初创到促进知识产权的商业化应用，致力让创新成果落地，进一步推动香港的创科及知识产权的发展。



「亚洲知识产权营商论坛」今年以「知识产权：推动引资 赋能增长」为主题，其中备受关注的重点环节是「知识产权估值与融资」。届时，银行公会、金管局以及估值专家将以专利、版权和技术为例，探讨如何把企业的创新成果转化为金融体系可理解的价值。人工智能亦是今年的焦点之一，环球科技峰会将聚焦创新科技的最新趋势，并从投资与产业角度，剖析企业在知识产权上的布局，助力企业把握未来机遇。



论坛今年的议题不仅聚焦技术和金融，更将视野延伸至可持续发展与文化创意等范畴。来自不同产业的代表将分享如何把创新成果透过知识产权制度，整理、管理和延伸创新成果。无论是绿色技术的应用，还是品牌内容的长期经营，都充分体现知识产权正逐渐从「保护工具」转化成推动产业发展的强大引擎。



同期举行的「创业日」将延续「初创梦启航」主题，云集逾350间初创，涵盖人工智能、健康科技、空间运算及可持续发展等范畴，为创业团队提供在展区内直接接触投资者与潜在合作伙伴的机会。数字政策办公室将设立「创新．香港展馆」，展出30个「香港资讯及通讯科技奖」得奖项目。民政及青年事务局亦将设展馆，带来超过40间获「民青局粤港澳大湾区青年创业资助计划」资助的初创企业，以及「大湾区香港青年创新创业基地联盟」成员参展，进一步促进跨区创业交流。



我特别期待「创业日」首日重点活动T-Chat，畅谈科研转化，让科研团队与投资者一起拆解「如何走出实验室」的关键步骤，以及「创新出海．香港领航」圆桌会议，探讨香港如何协助大湾区企业出海走向东盟市场，开启国际化新篇章。



值得一提的是，同期举行的DesignInspire，再次让设计、艺术与科技同场共振。技术要被理解，需要故事；设计要走出去，需要商贸平台。三大活动正好为香港打造一个汇聚人流与创意的创科场景，展现城市的无限可能。



尹商基