利贞 - 蜜雪加速布局咖啡市场 | 实力股起底

实力股起底
实力股起底
利贞
3小時前
阅讀更多
产经 专栏
內容

　　蜜雪集团（2097）旗下平价咖啡品牌幸运咖，今年在内地加速布局，更开启海外扩张，令集团在中国咖啡连锁市场中迅速崛起，目前幸运咖全球门市数量已突破1万间。配合内地持续用力扩大内需，不断形成扩内需的新增长点政策，看好蜜雪集团继续会有良好发展，建议可于399元买入，中长线目标价510元。蜜雪集团昨日收报413元，升1.8元，升幅0.44%。

　　幸运咖不仅在内地加速布局，还开启海外扩张。今年8月，幸运咖在马来西亚开设首间海外门店。目前其门店覆盖全国逾300座城市，其中一线市场门店数超过1000间，北京地区门店数达100间。基于幸运咖门店已突破1万间，其在规模上与行业龙头瑞幸咖啡及库迪咖啡的差距正不断缩小。从新增门市数来看，据壹览商业数据，10月幸运咖单月新增1100间门店，成为当月拓店主力，超过瑞幸的905间与库迪的597间。

　　早前蜜雪集团巴西公司公布，与跨境物流服务商安骏快递达成战略合作，双方将在巴西开启食品级冷链运输与城配领域深度合作。根据协议，安骏快递将为蜜雪冰城在巴西圣保罗专门投资建造食品级冷冻仓库与冷藏仓库，同时全面承接蜜雪冰城在巴西全境的食品、设备及原材料仓储、城市配送与冷链运输服务，构建从仓储到终端的一体化冷链物流体系。

　　上月，蜜雪冰城以总价2.97亿元（人民币，下同），收购鲜啤福鹿家53%股权，正式将业务版图从现制茶饮、咖啡延伸至酒精饮品领域。鲜啤福鹿家延续蜜雪冰城价格的亲民标准，门店不设置座位。截至今年8月，鲜啤福鹿家已在全国28省布局1200间门店，去年实现扭亏为盈，录盈利107.09万元。

斥3亿收购鲜啤福鹿家

　　蜜雪集团截至2025年6月底，中期营业额148.75亿元，按年升39.3%；纯利26.93亿元，按年升42.9%，每股盈利7.23元。期内，毛利为47.06亿元，按年增加38.3%。当中，商品和设备销售的毛利率按年减少0.2个百分点至30.3%，主要是由于若干原材料采购成本的上升及收入的结构变化。

