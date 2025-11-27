利贞 - 敏华股价具上升潜力 | 实力股起底

虽然同时面对海内外市场竞争，但敏华控股（1999）积极调整定位及提升营运效率，上半年净利润仍按年增长0.6%。此外，集团管理层表示目前产能投资已见顶，未来几年会将优先维持稳定派息。管理层对股东回报的承诺，预期可在短至中期吸引到投资者，而市场预期集团明年收入将稳定增长，可能带来股价上行潜力。建议可于4.63元买入，中长线目标价6元。敏华控股昨日收报4.79元，升4仙，升幅0.84%。



尽管美国关税提高，惟受惠效率持续提升及原材料成本下降，敏华控股上半年海外市场毛利率仍按年升1.1个百分点，至39.3%，有助缓解来自关税影响。



展望未来，集团指将在内地市场进一步推动「让家升舱」等主题营销，提升市场渗透率；同时投放更多资源于网上业务，拓展电商渠道与社交媒体营销，为线上销售带来突破，进一步巩固在中国市场的竞争优势。



拟分拆附属公司上市



集团主席黄敏利在业绩发布日表示，未来2至3年将维持目前派息水平，之后将视乎盈利能力而调整。他指出，中国产能过剩，未来资本性开支不大，会尽量维持派息给股东。对于集团未来利润率走势，黄敏利说，利润率受到原材料价格和关税影响，料下半年利润率有可能上升。惟集团会将成本控制好 ，在财务管理及销售方面以稳定为主要目标。



集团已为其附属锐迈科技于全国中小企业股份转让系统（新三板）提交申请，拟于新三板独立挂牌交易。集团相信是次挂牌申请可释放锐迈科技潜在价值，提升资本运作效率，长远可令集团受惠。



敏华控股截至2025年9月底，中期总收益82.41亿元，按年跌2.7%；纯利11.46亿元，按年升0.6%，每股盈利29.54仙；中期息维持派0.15元。



集团指，全球经济环境仍面对增长压力、地缘政治风险及贸易保护主义升温等挑战，对各行各业构成压力。然而，集团凭借灵活的经营策略与稳健的财务管理，于内外销市场均取得稳健表现。期内来自中国市场的收入，按年下跌6%，至46.75亿元，按季已有改善。



利贞