邓声兴 - 赣锋锂业前景可期 | 开工前落盘/头条名家本周心水

在全球锂电产业链景气度持续回升的背景下，碳酸锂市场呈现供需两旺格局。近期期货价格强势突破每吨9万元，单日涨幅逾5%。预期2026年碳酸锂需求将增长30%至190万吨，而供应增量仅25万吨左右，供需平衡格局将为价格提供稳固支撑。若需求增速超预期达40%，价格可能突破每吨15万至20万元。当前新能源汽车与储能市场持续火热，带动锂电材料需求攀升，产业链各环节产能利用率维持高位，现货市场供应偏紧。



赣锋锂业（1772）在此行业东风下，业绩显著改善，第3季度营收达62.5亿元，环比增长35.7%，净利润大增417%至5.6亿元。公司积极推进全球产能布局，计划2030年前实现年产60万吨碳酸锂当量的供应能力。目前，四川生产基地5万吨锂盐项目已完成调试，阿根廷Mali项目已投入运营，重庆、东莞等地的电池与储能项目建设也在加速推进。与此同时，公司在固态电池领域取得重要突破，首代固液混合电池实现初步量产，二代技术研发进展顺利，并持续推进硫化锂、固体电解质等关键材料的开发工作。凭借完善的产业链布局和技术储备，赣锋锂业在锂电产业长期向好的趋势下，未来发展前景值得期待。目标价70元，止蚀价54元。笔者未持有上述股份。



香港股票分析师

协会主席

笔者为证监会持牌人

邓声兴