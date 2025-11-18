朱红 - 阿里创两月低 博「20579」 | 窝轮热炒特区

阿里千问App公测版上线，进军AI to C市场并与ChatGPT展开全面竞争，未来计划将地图、外卖、办公、学习等各类生活场景接入。阿里巴巴（9988）股价反复偏软，曾低见152.1元，创两个月新低。如看好阿里，可留意阿里认购证「20579」，行使价201.08元，实际杠杆5倍，明年5月到期。如看淡阿里，可留意阿里认沽证「21943」，行使价144.9元，实际杠杆3倍，明年6月到期。



外媒报道，索尼影业获得泡泡玛特（9992）人气IP Labubu电影改编权，据悉目前该电影项目处于早期筹备阶段。泡泡玛特股价反复靠稳，续于10天线在约215元附近好淡争持。如看好泡泡玛特，可留意泡玛认购证「22285」，行使价260.12元，实际杠杆4倍，明年4月到期。如看淡泡泡玛特，可留意泡玛认沽证「20663」，行使价199.9元，实际杠杆4倍，明年2月到期。



宁德时代公布股东黄世霖因自身资金需求等原因，拟场外出售约4563万股A股，占总股本1%。宁德时代（3750）股价持续受压，首次失守50天线曾低见515.5元。投资者如看好宁德，可留意宁德认购证「21513」，行使价808元，实际杠杆8倍，明年4月到期。相反，如看淡宁德，可留意宁德认沽证「21322」，行使价388.68元，实际杠杆5倍，明年5月到期。



