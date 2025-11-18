Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

张日强 - 启德货尾减价盘纷现投资客出手 | 楼声随笔

张日强
2025-11-18 02:00 HKT
产经 专栏
市场气氛渐见好转，日前率先采取减价策略的启德货尾盘，由于减幅高达20%，随即成为市场新焦点，用家及投资者纷纷涌出来，当中以大手投资客最为瞩目，该盘于上周开售并取得销情报捷的效果，反映减价盘在市场的号召力，发展商同时亦测试出市场承接力，并部署下一轮开售策略，预期往后推售的新盘仍会采取较审慎策略开价。

　　连环减息效应下，整体楼市气氛向好，发展商见市况急速回稳，随即加快推盘步伐，日前启德新盘及货尾盘先后开价抢攻，部分发展商为求抢市场焦点，采取减价策略限量推出发售，平均每呎开价约1.8万，较区内其他新盘及货尾低约20%，低价开盘果然取得理想反应，并收到预期的效果，单日更即沽逾70伙，除了用家吸纳外，还有不少投资客，部分更获大手客连环购入2至3伙，反映银行减息对投资者的入市动力相对活跃，该盘以减价出击，随即引领各路客源涌出来。

　　事实上，连环减息效应下，令整体楼市气氛大为改善，日前开售的湾仔及启德新盘均同样报捷，已抢先开出红盘，发展商为求引起市场注目，低价推盘是必然之选，其中油塘新盘最受市场关注，该盘日前以低市价抢滩，每呎开价1.45万更是近9年以来市区及铁路最平新盘，由于开价极具竞争力，随即成为市场新焦点。至于启德新盘则以减价作招徕，平均每呎1.8万同样有一定的号召力，并且引领各路客源涌出来抢盘。

