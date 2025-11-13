Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

郭家耀 - 平保前景乐观｜开工前落盘/头条名家本周心水

开工前落盘/头条名家本周心水
开工前落盘/头条名家本周心水
郭家耀
2025-11-13 02:00 HKT
阅讀更多
产经 专栏
內容

　　中国平安（2318）首三季盈利为1329亿元人民币，增长11.5%，期内营业收入9017亿元人民币，上升4.6%。寿险及健康险业务新业务价值达357亿元人民币，增长46.2%；代理人人均新业务价值按年增长29.9%；银保渠道新业务价值增长170.9%。平安产险原保险保费收入2,562亿元人民币，增长7.1%；整体综合成本率97%，优化0.8个百分点。平安产险营运利润151亿元人民币，增长8.3%。前三季度平安保险资金投资组合实现非年化综合投资收益率5.4%，按年上升1.0个百分点。集团充分把握市场机遇，加大权益配置，以保证实现长期超越市场的稳健投资收益。平安银行业务经营稳健，资产质量整体平稳。前三季度平安银行实现营业收入1006亿元人民币，实现净利润383亿元人民币，不良贷款率保持在1.05%，拨备覆盖率达229.6%。平保的综合金融模式为竞争优势，经营效率持续提升，前景值得乐观。目标价70元；入巿价58元；止蚀价52.5元。

　　笔者为证监会持牌人士，本人及相关人士没持有上述股份。

港湾家族办公室业务发展总监
郭家耀

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
8小時前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
8小時前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
16小時前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
12小時前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
16小時前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
12小時前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
20小時前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
20小時前
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
影视圈
16小時前
中国国家主席习近平与美国总统特朗普10月底在南韩会晤。路透社
中日关系恶化｜习近平与特朗普通电话 阐明对台原则立场
即时中国
9小時前
更多文章
郭家耀 - 渣打后市展望乐观 | 开工前落盘/头条名家本周心水
　　渣打集团（2888）第3季除税前基本溢利按年上升10%至19.85亿美元，季内基本经营收入上升5%至51.47亿美元，当中净利息收入减少1%，虽然继续积极管理转付率，惟交易量上升及贷款组合优化的得益被减息及边际利润受压造成的影响所抵销。非净利息收入上升12%，由于财富方案业务及环球银行业录得强劲表现所致。环球市场业务上升1%，因经常性收入增加12%大致被非经常性收入减少所抵销。按列帐基准计算之
2025-11-14 02:00 HKT
开工前落盘/头条名家本周心水
郭家耀 - 浙江沪杭甬看9元 | 开工前落盘/头条名家本周心水
　　浙江沪杭甬（576）早前建议以发行A股方式换股合并镇洋发展（603213.SH），实现「A+H」两地上市，市场认为可为未来道路扩建或并购提供资金。集团亦指双重上市后3年，每股股息将不少于0.41元人民币，意味股息收益达6%，甚具吸引力。目标价9元，止蚀价6.8元。笔者为证监会持牌人士，没持有上述股份。 港湾家族办公室 业务发展总监 笔者为证监会持牌人 郭家耀
2025-11-10 02:00 HKT
开工前落盘/头条名家本周心水