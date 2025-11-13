郭家耀 - 平保前景乐观｜开工前落盘/头条名家本周心水

中国平安（2318）首三季盈利为1329亿元人民币，增长11.5%，期内营业收入9017亿元人民币，上升4.6%。寿险及健康险业务新业务价值达357亿元人民币，增长46.2%；代理人人均新业务价值按年增长29.9%；银保渠道新业务价值增长170.9%。平安产险原保险保费收入2,562亿元人民币，增长7.1%；整体综合成本率97%，优化0.8个百分点。平安产险营运利润151亿元人民币，增长8.3%。前三季度平安保险资金投资组合实现非年化综合投资收益率5.4%，按年上升1.0个百分点。集团充分把握市场机遇，加大权益配置，以保证实现长期超越市场的稳健投资收益。平安银行业务经营稳健，资产质量整体平稳。前三季度平安银行实现营业收入1006亿元人民币，实现净利润383亿元人民币，不良贷款率保持在1.05%，拨备覆盖率达229.6%。平保的综合金融模式为竞争优势，经营效率持续提升，前景值得乐观。目标价70元；入巿价58元；止蚀价52.5元。



笔者为证监会持牌人士，本人及相关人士没持有上述股份。



港湾家族办公室业务发展总监

郭家耀