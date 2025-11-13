大行晨报 - 离岸人币料于50天线附近争持｜大行晨报

最新公布的美国人力资源管理公司ADP报告指出，10月下旬美国劳动力市场放缓，数据显示，截至10月25日的四周内，美国企业平均每周裁员11250人。受盈利恶化及经济信心减弱拖累，美国10月小企业乐观程度指数跌至六个月低点。美国众议院计划当地时间周三下午就参议院通过的临时拨款法案进行投票，执笔之时市场仍然等待投票结果。白宫首席经济顾问称，政府长时间停摆导致一些本应于10月收集的经济数据未能完成，将难以全面评估经济。美汇指数暂时回落至99.5水平整固。



另外，笔者曾于10月17日在本专栏提醒投资者离岸人民币短线仍有回升空间，短线不排除再度测试7.085水平。期后离岸人民币走势符合我们的预期，于10月29日盘中见7.08，创下逾一个月来的高位。进入11月以来，受美元反弹影响，美元兑离岸人民币再度升至约7.13水平，并且于50天移动平均线附近争持，不过仍企稳于年初以来形成的下降通道轨，显示人民币走势强劲。因此，离岸人民币年底前或有望再度下试7.085水平。



从基本面来看，内地经济持续稳步增长，单计9月份，规模以上工业企业利润增长21.6%，再创2023年11月以来新高。另外，内地第三季经济增长胜预期，第三季国内生产总值（GDP）按年增长4.8%，略高于市场预期的增长4.7%，按季则升1.1%。今年首三季内地经济按年增长5.2%，而中国9月份工业生产按年增长6.2%，略高于市场预期6.1%。9月份中国零售销售按年增长3%，符合市场预期。投资者可留意将于周五公布的10月「三头马车」数据。我们认为离岸人币短线受美元走势影响而走势波动，50天线（约7.125）为关键支撑位，若能企稳该水平，离岸人币或再迎升势。



光大证券国际产品开发及零售研究部



大行晨报