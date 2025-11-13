大行晨报 - 利率前景支撑欧罗喘稳｜大行晨报

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

2025-11-13 02:00 HKT
　　美元周二承压，市场担忧美国劳动力市场恶化。ADP Research周二表示，其初步估计显示，在截至10月25日的四周内，美国私营企业平均每周裁员1.125万人。此外，美国联邦政府距离恢复运转更进一步，或将带来大量恐暗示经济放缓的数据。美国参议院周一批准了一项折中议案，结束了美国历史上持续时间最长的政府停摆，打破了持续数周的僵局。接下来，议案将提交给共和党占多数席位的众议院，众议院议长约翰逊表示，他预计将于周三通过议案，并将其送交美国总统特朗普签署成为法律。

　　欧罗兑美元在本周初继续靠稳，利率前景仍对欧元构成支撑，欧洲央行政策趋稳但预期美联储将降息；预计欧洲央行其关键利率将在2027年之前保持不变，而联储局则有望放松货币政策。市场认为联储局在12月降息的概率约为67%。技术图表可见，RSI及随机指数均已见重新走升，而汇价上周中险守在1.15的心理关口，可望欧罗短线可稍呈回稳；但当前25天平均线可能会面临一些阻力，近两个月以来欧元亦未可明确上破25天线，目前位于1.1590水准；较大阻力料为1.18及1.1850水准。支持位回看1.15及1.1460，下一级看至1.14，关键支撑指向200天平均线1.1360。

　　瑞士方面，有消息指瑞士最早可能在周四或周五与美国达成协议，将美国针对瑞士商品的关税降至15%。消息人士称，相关协议也可能在下周初达成，他同时警告称，在美国总统特朗普批准之前，降低关税的协议尚不能确定。

　　从技术图表所见，美元兑瑞郎汇价现阶段尚见持稳于0.80关口之上，预料美元兑瑞郎可望稍作持稳。当前阻力位则预计在0.81，其后会看至8月高位0.8171及0.8250，下个关键料为200天平均线0.8260以至0.84水准。支持位则回看预估为0.80及0.79，下一级预料为0.7860及0.78水准。

英皇金融集团业务总裁
黄楚淇
