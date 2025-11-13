轮商精选 - 小米下周放榜 留意「28905」 | 窝轮热炒特区

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

轮商精选
2025-11-13 02:00 HKT
　　小米（1810）将于下周二公布业绩，根据彭博智库分析，小米电动车业务预期将继续成为收入的主要增长动力，受惠于产能提升及产品组合优化，当中新推出车型在第三季出货量的占比明显提升，或带动平均售价上升。

　　小米早前将2025年小米汽车的全年交付目标由30万辆上调至35万辆。根据内地乘联会数据，小米今年首十个月已交付超过30万辆，市场憧憬全年交付量有机会超过目标。投资者现时关注小米2026年或未来的新车型计划及2027年海外市场部署。如投资者看好正股后市，可留意小米购「28905」，行使价56元，实际杠杆约4.5倍，2026年8月21日到期。如认为后市有下跌空间可留意小米沽「16286」，行使价38.53元，实际杠杆约3.8倍，2026年6月8日到期。

摩根大通亚洲上市衍生产品销售部 

轮商精选

