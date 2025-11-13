张日强 - 挡不住上车客入市威力 | 楼声随笔

受惠连环减息的效应，整体楼市气氛已见好转，新盘及货尾盘销情相继理想，发展商亦顺势加快推盘步伐，并以细价新盘主导，引领到不少客源涌出来，就连二手楼市场亦受到带动，特别是中细价屋苑的交投有显著的升幅，部分屋苑於单日内连录上车客承接，当中更有「转租为买」的个案，反映今次减息的威力有极大的作用，预料新盘及二手市场仍会录得上车客的入市实况。



减息效应对楼市确实带来刺激作用，过去1个多月以来，市况有急速回升之势，新盘及货尾盘销情连番报捷，就连二手楼市场亦受到带动，尤其是中细价屋苑最受市场追捧，上车客连番制造惊喜，单日更录得5宗入市个案，当中包括元朗世宙、新屯门中心、大角咀港湾豪庭、薄扶林置富花园等，楼价介乎350万至630万元不等，并且以市价主导。发展商亦随即快速起动，多个新盘亦乘势逐一登场，并以细价新盘主导，由于市场新盘竞争多，发展商更以低价出击，以便力吸市场各路客源。



事实上，自9月首次减息以来，整体楼市已经重拾信心，发展商更顺势加快推盘步伐，市场上突然有多个新盘排队出击，并以细价新盘主导，二手楼市场亦受到带动，当中以上车客最为积极，部分更是「转租为买」的实例，料短期内细价楼亦是市场的主流，加上发展商推盘采取低价策略，引领到各路客源涌出来，预期将有机会推高细价楼的成交量。



张日强