朱红 - 阿里绩前部署「20810」 | 窝轮热炒特区

恰逢各平台「双11」促销之际，国家市监总局向主要电商平台发布《「双11」网络集中促销合规提示》，内容提到严格规范促销行为，杜绝「二选一」、「大数据杀熟」等违法行为。阿里巴巴（9988）将于本周公布业绩，股价持续在160元附近徘徊，如看好阿里可留意认购证「20810」，行使价210.08元，实际杠杆7倍，明年3月到期。如看淡阿里可留意认沽证「20718」，行使价142.78元，实际杠杆5倍，明年3月到期。



友邦保险（1299）第3季新业务价值增长25%至14.76亿美元，创季度新高，集团在18个市场中有11个市场实现双位数字增长。友邦股价绩后持续上扬，升至一年新高度83.55元水平附近。如看好友邦可留意认购证「17967」，行使价93.88元，实际杠杆11倍，明年1月到期。如看淡友邦可留意认沽证「21872」，行使价60.08元，实际杠杆8倍，明年4月到期。



重要声明：本资料由香港证券及期货事务监察委员会持牌人中银国际亚洲有限公司（「本公司」）发出，其内容仅供参考，惟不保证该等资料绝对正确，亦不对由于任何资料不准确或遗漏所引起之损失负上责任。本资料并不构成对任何投资买卖的要约，招揽或邀请，建议或推荐。认股证/界内证/牛熊证属无抵押结构性产品，构成本公司（作为发行人）而非其他人士的一般性无抵押合约责任，倘若本公司无力偿债或违约，投资者可能无法收回部分或全部应收款项。过往的表现并非未来表现的指标。认股证/界内证/牛熊证价格可跌可升，并可在到期时或到期前会变成毫无价值，引致投资全盘损失。投资前，投资者应仔细参阅有关上市档（及任何该档之附录）及有关补充上市档所载认股证/界内证/牛熊证的详情（包括风险因素），充分了解产品性质及风险，考虑投资是否适合阁下的个别情况，如有需要，应咨询专业顾问。



中银国际股票

衍生产品董事

笔者为证监会持牌人

朱红