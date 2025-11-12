张日强 - 油塘新盘震撼低价抢市场焦点 | 楼声随笔

市场气氛渐见好转，新盘及货尾盘销情连番报捷，发展商亦趁势把握时机，多个新盘急急排队逐一登场应市，市场竞争明显升温，以致发展商推盘时采取审慎策略，昨日油塘新盘正式开价，发展商以低价抢攻，每呎开价约1.48万，入场价423万，相比约2年前同区另一新盘推出的「深水炸弹价」还要低，亦较市价低约6%至19%，反映今次发展商有意采取低价震撼策略抢市场焦点，从而引领各路客源涌出来。



受惠连环减息效应，整体楼市气氛急速好转，新盘及货尾盘等销情理想，发展商随即乘势推盘应市，多个新盘如雨后春笋般排队出击，昨日油塘新盘迅速开价，首批推出150伙，单位面积约293至431呎不等，每呎开价约1.45万，最低入场价约423万，开价较2年前另一新盘推出的「深水炸弹价」每呎1.49万还要低，亦较同区楼盘低约6%至19%，翻查资料，有关开价更是过去9年以来最低新盘呎价，对上一个新盘最低价为启德1号，当时每呎开价约1.44万，反映发展商今次开价极度克制，以低价出击引领各路客源，并以先求量后求价抢夺市场焦点。



事实上，受惠连环减息效应，发展商近2周先后加快推盘步伐，并连番取得理想销情，最新推出的油塘新盘以低价出击抢攻，由于主打细单位，亦是市场最受追捧户型，加上首批定价在市区及铁路盘来说算低呎价，预期市场反应不俗，预期除吸纳用家外，投资客更是目标。



张日强