大行晨报 - 英镑维持走稳 关注英国数据｜大行晨报

美国参议院周日推进一项旨在重开政府的措施，推进众议院通过的一项法案，这将使拨款延长至1月30日，并包括三项全年拨款法案。该议案要成为法律，还有许多步骤需要完成。参议院必须先达成两党共识，才能迅速推进最终表决，众议院也必须批准议案，然后才能提交给特朗普签署成法。



众议院议长约翰逊周一表示，他希望尽快就议案进行表决。周一是联邦政府停摆的第41天，停摆导致工人被逼无薪休假，食品援助中断，空中交通管制人员短缺导致航班受阻。周一美国联邦政府或将恢复运转的迹象提振了市场风险情绪。澳元等风险敏感型货币周一上涨，避险货币日圆则告下跌，人们的关注点将转移到美国经济数据上，特别是非农就业数据，该数据自一个多月前政府停摆以来一直没有发布。市场目前预计美联储在12月降息的可能性约为63%。



英镑兑美元周一继续走稳，而市场在观望本周公布的重要经济数据，以了解其对英国央行的影响。英伦银行上周四维持利率稳定，但投票结果显示分歧明显，五位决策者投票赞成维持利率不变，四位主张降息，市场关注焦点从而转移到央行12月的会议上，这意味本周的经济数据将非常重要。周二英国最新公布的就业数据全面弱于预期，截至9月的3个月失业率升至5.0%，超出市场预期的4.9%。数据促使市场大幅上调英国央行12月降息预期，概率从周一的57%急升至74%。接下来，英国周四将公布

GDP、服务业、工业和制造业产出、贸易和建筑业产出。市场人士也在观望11月底发布的英国预算报告。英镑兑美元上月先后失守200天及250天平均线，纵然短线可持稳整固，但延伸发展预料仍会以下行为主，尤其当前1.30的心理关口若然也是守不住，则或见跌幅亦将加剧。其后支持料为1.2800以至1.2710。阻力位则参考1.32及25天平均线1.3270，较大阻力看至50天平均线1.3380水准。



英皇金融集团业务总裁

黄楚淇

大行晨报