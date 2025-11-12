大行晨报 - 政府停摆结束或利淡美元｜大行晨报

美国联邦政府停摆有望在数天内结束，美国参议院上周日通过临时预算法案表决，白宫支持共和党与民主党温和派达成的协议，据报众议院可能周三举行表决。受此影响，投资者情绪偏向乐观，全球风险资产普遍上扬，美股三大指数跳涨高开。美汇指数则连续3日小幅回落，由上周三的100.36水平一度跌回约99.4水平，执笔之时正于99.7水平上落。



如果美国联邦政府停摆能尽快解决，美元走势可能稍为回软。美元指数自今年9月下旬以来出现新一轮反弹。主要是美国政府停摆提高了市场避险情绪，以及联储局10月议息会议时主席鲍威尔的鹰派发言，令市场推测美国在12月减息可能性降低。如果联邦政府停摆解决，美国10月通胀数据就能如期在本周四公布，而且之前延迟发布的非农就业数据相信也会陆续公布。如果数据显示美国失业率上升，那么美联储12月减息的机会升温，从而带动美元走势持续回落。



我们认为，美汇指数短线将于区间上落。日线图来看，美汇指数自9月这一轮反弹后，虽然两度下试50天移动平均线，但最终仍企稳于50天线之上。中长线来看，我们暂时维持美汇指数中性偏淡的看法不变，不过短线来看，50天线约98.5水平是关键支撑位，若能企稳该位置，不排除美元指数将于98.5至100.5水平区间上落，若失守50天线，不排除再度下试97.5水平。



光大证券国际产品开发及零售研究部



大行晨报