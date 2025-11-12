Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大行晨报 - 政府停摆结束或利淡美元｜大行晨报

大行晨报
大行晨报
大行晨报
2025-11-12 02:00 HKT
阅讀更多
产经 专栏
內容

　　美国联邦政府停摆有望在数天内结束，美国参议院上周日通过临时预算法案表决，白宫支持共和党与民主党温和派达成的协议，据报众议院可能周三举行表决。受此影响，投资者情绪偏向乐观，全球风险资产普遍上扬，美股三大指数跳涨高开。美汇指数则连续3日小幅回落，由上周三的100.36水平一度跌回约99.4水平，执笔之时正于99.7水平上落。

　　如果美国联邦政府停摆能尽快解决，美元走势可能稍为回软。美元指数自今年9月下旬以来出现新一轮反弹。主要是美国政府停摆提高了市场避险情绪，以及联储局10月议息会议时主席鲍威尔的鹰派发言，令市场推测美国在12月减息可能性降低。如果联邦政府停摆解决，美国10月通胀数据就能如期在本周四公布，而且之前延迟发布的非农就业数据相信也会陆续公布。如果数据显示美国失业率上升，那么美联储12月减息的机会升温，从而带动美元走势持续回落。

　　我们认为，美汇指数短线将于区间上落。日线图来看，美汇指数自9月这一轮反弹后，虽然两度下试50天移动平均线，但最终仍企稳于50天线之上。中长线来看，我们暂时维持美汇指数中性偏淡的看法不变，不过短线来看，50天线约98.5水平是关键支撑位，若能企稳该位置，不排除美元指数将于98.5至100.5水平区间上落，若失守50天线，不排除再度下试97.5水平。

光大证券国际产品开发及零售研究部

大行晨报

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
8小時前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
8小時前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
16小時前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
12小時前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
16小時前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
12小時前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
20小時前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
20小時前
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
影视圈
15小時前
中国国家主席习近平与美国总统特朗普10月底在南韩会晤。路透社
中日关系恶化｜习近平与特朗普通电话 阐明对台原则立场
即时中国
9小時前
更多文章
大行晨报 - 离岸人币料于50天线附近争持｜大行晨报
　　最新公布的美国人力资源管理公司ADP报告指出，10月下旬美国劳动力市场放缓，数据显示，截至10月25日的四周内，美国企业平均每周裁员11250人。受盈利恶化及经济信心减弱拖累，美国10月小企业乐观程度指数跌至六个月低点。美国众议院计划当地时间周三下午就参议院通过的临时拨款法案进行投票，执笔之时市场仍然等待投票结果。白宫首席经济顾问称，政府长时间停摆导致一些本应于10月收集的经济数据未能完成，将
2025-11-13 02:00 HKT
大行晨报
大行晨报 - 英镑维持走稳 关注英国数据｜大行晨报
　　美国参议院周日推进一项旨在重开政府的措施，推进众议院通过的一项法案，这将使拨款延长至1月30日，并包括三项全年拨款法案。该议案要成为法律，还有许多步骤需要完成。参议院必须先达成两党共识，才能迅速推进最终表决，众议院也必须批准议案，然后才能提交给特朗普签署成法。 　　众议院议长约翰逊周一表示，他希望尽快就议案进行表决。周一是联邦政府停摆的第41天，停摆导致工人被逼无薪休假，食品援助中断，空
2025-11-12 02:00 HKT
大行晨报